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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklarla gülümseten diyaloğu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sarp ve Rümeysa adlı çocuklarla sohbeti gülümsetti.

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Vatandaşlar 31 Mart'ta sandık başına giderek 5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri belirleyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim mitinglerine Balıkesir'de devam etti.

Kuvayi Milliye Meydanı'nda halka seslenen Erdoğan, "Şu anda resmi rakamları istedim. Bugün bu alanda 85 bin kişi var. Yolda caddeler boyu Balıkesirli kardeşlerimle hep beraber olduk. Çocuklar, kadınlar, tüm halk oyunları ekipleri... Elhamdülillah bu ne güzellik böyle" ifadelerini kullandı.

Çocuklarla gülümseten sohbet

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret eden Recep Tayyip Erdoğan, belediye girişinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yasin Sagay'ın kızı Rümeysa Sagay ve Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka'nın oğlu Sarp Aka ile tanıştı.

Çocukların heyecanla anlattıklarını dinleyen Erdoğan, çocukları severek sohbet etti.

Sarp Aka, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "2012'liler de sizin arkanızda. Balıkesir'i merak etmeyin. Siz hiç korkmayın, devam edin. Başaracağız" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuklarla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı.

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