Samsunspor, Rizespor'u farklı geçti

Samsunspor, Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Rizespor'u 3-0 mağlup etti.Abone ol
Süper Lig'in 27. haftasında Samsunspor, Rizespor'u ağırladı.
Ev sahibi takım mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Rick Van Drongelen, 54. dakikada Carlo Holse ve 78. dakikada penaltıdan Olivier Ntcham kaydetti.
Sıradaki rakip Başakşehir
Bu galibiyetle puanını 33'e yükselten Samsunspor ligdeki bir sonraki maçında Başakşehir deplasmanına gidecek.
36 puanda kalan Rizespor ise Kayserispor'u konuk edecek.