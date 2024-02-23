Dışişleri Bakanı Fidan, Maduro'yla görüşmek üzere Venezuela'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Brezilya’dan Venezuela’ya gitmek üzere ayrıldı.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Amerika temaslarını sürdürüyor. Brezilya’da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere çarşamba günü Rio de Janerio şehrine gelen Fidan, temaslarını tamamlamasının ardından ülkeden ayrıldı.

Fidan’ı taşıyan uçak, TSİ 19.10’da Venezuela’ya gitmek üzere havalandı.

Fidan’ın resmi ziyaret için gittiği Venezuela’da Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile görüşmesi bekleniyor. Fidan, Venezuela temaslarının ardından da Meksika'ya gidecek.