BIST 9.374
DOLAR 31,04
EURO 33,64
ALTIN 2.034,97
HABER /  POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Fidan, Maduro'yla görüşmek üzere Venezuela'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Fidan, Maduro'yla görüşmek üzere Venezuela'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Brezilya’dan Venezuela’ya gitmek üzere ayrıldı.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Amerika temaslarını sürdürüyor. Brezilya’da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere çarşamba günü Rio de Janerio şehrine gelen Fidan, temaslarını tamamlamasının ardından ülkeden ayrıldı.

Fidan’ı taşıyan uçak, TSİ 19.10’da Venezuela’ya gitmek üzere havalandı.
Fidan’ın resmi ziyaret için gittiği Venezuela’da Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile görüşmesi bekleniyor. Fidan, Venezuela temaslarının ardından da Meksika'ya gidecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Şimşek, Türkiye FATF'ın gri listesinden çıkmak için son aşamaya geldi
Bakan Şimşek, Türkiye FATF'ın gri listesinden çıkmak için son aşamaya geldi
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
CHP'nin seçime giremediği Saruhan'da İlçe Başkanı istifa etti
CHP'nin seçime giremediği Saruhan'da İlçe Başkanı istifa etti
15 temmuz gazisi AK Parti'den neden istifa etti? Erdoğan'a neden mektup yazdı?
15 temmuz gazisi AK Parti'den neden istifa etti? Erdoğan'a neden mektup yazdı?
ABD Başkanı Biden'ın kullandığı not kartları, bağışçıları endişelendiriyor
ABD Başkanı Biden'ın kullandığı not kartları, bağışçıları endişelendiriyor
Milli Muharip Uçak KAAN göklerde: Bundan sonra ne olacak?
Milli Muharip Uçak KAAN göklerde: Bundan sonra ne olacak?
100'den fazla araç birbirine girdi! Otoyolda can pazarı
100'den fazla araç birbirine girdi! Otoyolda can pazarı
Efsane futbolcu Jose Ignacio Müslüman oldu!
Efsane futbolcu Jose Ignacio Müslüman oldu!
Galatasaray'da Mauro Icardi hakkında son dakika gelişmesi
Galatasaray'da Mauro Icardi hakkında son dakika gelişmesi
37 farklı suç kaydı bulunan şahıs yakalandı!
37 farklı suç kaydı bulunan şahıs yakalandı!
Kamyonetin kasasının çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Kamyonetin kasasının çarptığı çocuk hayatını kaybetti
İstanbul'da inşaat alanında göçük oluştu! Acı haber geldi
İstanbul'da inşaat alanında göçük oluştu! Acı haber geldi