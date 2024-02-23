BIST 9.374
DOLAR 31,07
EURO 33,65
ALTIN 2.036,14
HABER /  DÜNYA

ABD Başkanı Biden'ın kullandığı not kartları, bağışçıları endişelendiriyor

ABD Başkanı Biden'ın kullandığı not kartları, bağışçıları endişelendiriyor

Bağışçılar, elindeki notlarla hareket eden Biden'ın, seçim temposuna dayanamayacağından kaygı duyuyor. Biden'ın ekibi, endişelere yanıt verdi.

Abone ol

ABD Başkanı Joe Biden, kapalı kapılar ardında yapılan bağış toplama etkinliklerinde not kartları kullanıyor.

Bağışçılara çağrı yapan Biden, sorulara ayrıntılı yanıtlar verebilmek için önceden hazırlanan notlara başvuruyor.

Axios internet sitesi, Biden'ın, geleceğini bildiği sorularla ilgili kendi politik duruşunu açıklamak için not kartlarına bel bağlamasının, bazı bağışçılar arasında Biden'ın yaşıyla ilgili endişelere yol açtığını yazdı.

Biden'ın endişelendiren tavırları

81 yaşındaki Biden, kendisini "genç hissettiğini" iddia ediyor. İsmi açıklanmayan bağışçıların, Biden'ın başkanlık kampanyasının zorluklarına dayanıp dayanamayacağından endişe ettiği belirtildi.

Danışmanları: Spontane soru-cevap yapıyor

Yaklaşan 5 Kasım başkanlık seçimleri öncesi Biden'ın danışmanları ise ABD Başkanı'na yalnızca "çok ayrıntılı ve teknik sorular için not kartları verildiğini" ve kendisinin "sık sık spontane soru-cevap yaptığını" söylüyor.

Putin ve Biden'ı ağır sözlerle hedef aldı

Biden, etkinliklerde önceden hazırlanmamış ifadelere imza atmasıyla ülkeler arasında kriz çıkarma ihtimaline yol açıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında "o... çocuğu" ifadesini kullanarak ağır sözler sarf eden Biden, Kaliforniya'daki bir bağış toplama etkinliğinde ise Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den "diktatör" olarak söz etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Milli Muharip Uçak KAAN göklerde: Bundan sonra ne olacak?
Milli Muharip Uçak KAAN göklerde: Bundan sonra ne olacak?
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
100'den fazla araç birbirine girdi! Otoyolda can pazarı
100'den fazla araç birbirine girdi! Otoyolda can pazarı
Efsane futbolcu Jose Ignacio Müslüman oldu!
Efsane futbolcu Jose Ignacio Müslüman oldu!
Galatasaray'da Mauro Icardi hakkında son dakika gelişmesi
Galatasaray'da Mauro Icardi hakkında son dakika gelişmesi
37 farklı suç kaydı bulunan şahıs yakalandı!
37 farklı suç kaydı bulunan şahıs yakalandı!
Kamyonetin kasasının çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Kamyonetin kasasının çarptığı çocuk hayatını kaybetti
İstanbul'da inşaat alanında göçük oluştu! Acı haber geldi
İstanbul'da inşaat alanında göçük oluştu! Acı haber geldi
Milli Okçu Mete Gazoz: İleride hiçbir şey yapmak istemiyorum!
Milli Okçu Mete Gazoz: İleride hiçbir şey yapmak istemiyorum!
Niğde'de "dinozor fosili" sanılan kalıntılar traverten çıktı!
Niğde'de "dinozor fosili" sanılan kalıntılar traverten çıktı!
İzmir'de 15 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı
İzmir'de 15 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı
Sıcak havayı gören sahile akın etti
Sıcak havayı gören sahile akın etti