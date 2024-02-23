ABD Başkanı Biden'ın kullandığı not kartları, bağışçıları endişelendiriyor

Bağışçılar, elindeki notlarla hareket eden Biden'ın, seçim temposuna dayanamayacağından kaygı duyuyor. Biden'ın ekibi, endişelere yanıt verdi.

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ABD Başkanı Joe Biden, kapalı kapılar ardında yapılan bağış toplama etkinliklerinde not kartları kullanıyor.

Bağışçılara çağrı yapan Biden, sorulara ayrıntılı yanıtlar verebilmek için önceden hazırlanan notlara başvuruyor.

Axios internet sitesi, Biden'ın, geleceğini bildiği sorularla ilgili kendi politik duruşunu açıklamak için not kartlarına bel bağlamasının, bazı bağışçılar arasında Biden'ın yaşıyla ilgili endişelere yol açtığını yazdı.

Biden'ın endişelendiren tavırları

81 yaşındaki Biden, kendisini "genç hissettiğini" iddia ediyor. İsmi açıklanmayan bağışçıların, Biden'ın başkanlık kampanyasının zorluklarına dayanıp dayanamayacağından endişe ettiği belirtildi.

Danışmanları: Spontane soru-cevap yapıyor

Yaklaşan 5 Kasım başkanlık seçimleri öncesi Biden'ın danışmanları ise ABD Başkanı'na yalnızca "çok ayrıntılı ve teknik sorular için not kartları verildiğini" ve kendisinin "sık sık spontane soru-cevap yaptığını" söylüyor.

Putin ve Biden'ı ağır sözlerle hedef aldı

Biden, etkinliklerde önceden hazırlanmamış ifadelere imza atmasıyla ülkeler arasında kriz çıkarma ihtimaline yol açıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında "o... çocuğu" ifadesini kullanarak ağır sözler sarf eden Biden, Kaliforniya'daki bir bağış toplama etkinliğinde ise Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den "diktatör" olarak söz etmişti.