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İstanbul'da inşaat alanında göçük oluştu! Acı haber geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da inşaat alanında göçük oluştu! Acı haber geldi

Sancaktepe'de bir inşaatın temel kazısı sırasında oluşan göçüğün altında kalan işçi hayatını kaybetti.

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Alınan bilgilere göre, Fatih Mahallesi Berat Caddesi'nde bir inşaatın temeli kazıldığı sırada göçük oluştu. Burada çalışan işçi Y.C. (40), kayan toprakla birlikte göçüğün altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri toprak altında kalan işçiyi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı Y.C, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ekipler, inşaatın çevresine güvenlik şeridi çekerek çalışmaları durdurdu.

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