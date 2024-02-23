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İYİ Parti’de istifa istifa depremi sürüyor! Beceriksiz, liyakatsiz ve kibir yüklü siyasi tavırlar

İYİ Parti’de istifa istifa depremi sürüyor! Beceriksiz, liyakatsiz ve kibir yüklü siyasi tavırlar

Yerel seçimlere haftalar kala İYİ Parti'den istifa haberleri gelmeye devam ediyor. Uşak İYİ Parti Banaz İlçe Başkanı Enver Aras ve ilçe teşkilatı toplu halde istifa etti. Aras, yaptığı paylaşımda siyasi etiğe sığmayan bir muameleyle karşı karşıya kaldıklarına dikkat çekerek, "İl Başkanı Ayşegül Obalı’nın beceriksiz, liyakatsiz ve kibir yüklü siyasi tavırlarının bedelini biz ödemekteyiz" ifadelerini kullandı.

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Yerel seçimlere “hür ve müstakil” şekilde girme kararı alan İYİ Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Uşak İYİ Parti Banaz İlçe Başkanı Enver Aras, ilçe teşkilatının topluca istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Banaz, siyasi etiğe sığmayan bir muameleyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Aras'ın paylaşımı şöyle:

"İl Genel Meclis üyesi adaylarımız ve teşkilatımızla sahada partimizin başarısı için canla başla çalışken, İl Başkanı Ayşegül Obalı’nın beceriksiz, liyakatsiz ve kibir yüklü siyasi tavırlarının bedelini biz ödemekteyiz. Banaz İYİ Parti teşkilatını yok sayarak, haber verip fikir alma nezaketini dahi göstermeden, bizim bilgimiz dışında Banaz’da farklı kişilerle oturup pazarlık yaparak adaylık teklif etmiş, olumsuz yanıt almasına rağmen ertesi gün tekrar bir araya gelinmiş ve anlaşma sağlanamayarak pazarlıkları boşa çıkmıştır, yapılan pazarlıktaki konuları biz hala bilmiyoruz. Siyasetin sermayesinin insan olduğu bilinci ve gönüllülük esasına göre yaptığımız siyasi çalışmalarımız sizler tarafından bilinmektedir."

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