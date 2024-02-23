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Karla kaplı yolu küreklerle açmaya çalıştılar

Karla kaplı yolu küreklerle açmaya çalıştılar

Erzurum ile Tekman ilçesini bağlayan Palandöken Geçidi yoğun kar yağışı nedeniyle kapanınca vatandaşlar küreklere sarıldı.

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Erzurum-Tekman yolunun Palandöken Geçidi’nde mahsur kalan sürücü ve yolcular çareyi küreklerle yolu açmakta buldu. Yaklaşık 100 metrelik geçit vermeyen karla kapalı yol kısmını el birliği ile kürek kullanarak açan vatandaşlar, Erzurum’a ulaşma hedeflerine ulaştı. Bu anları cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşların zaman zaman espri yaptıkları da gözden kaçmadı.

Bu arada Tekman Kaymakamlığı dün başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle uyarıda bulunmuş ve "25-26 K.K.No’lu Erzurum-Tekman yolu Km: 10+000-55+000 arası kar ve tipi nedeniyle, 21.15 itibarıyla ulaşıma kapatıldı" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

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