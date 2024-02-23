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Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Açıldı

Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Açıldı

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan konservatuvar, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı’nın katıldığı törenle hizmete açıldı.

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Kentin kültür sanat hayatına birçok yenilik kazandıran Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde konservatuvar kurdu. 17 eğitmenin görev aldığı konservatuvarda, Türk halk müziği, Türk sanat müziği, koro, müzik teorisi, resim, tiyatro, halk oyunları, çalgı eğitimi gibi bölümler ile bu bölümlere ait alt branşlar yer alacak.

Hacıbekir Mahallesi Kültür Merkezi bünyesinde kurulan konservatuvar bugün Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı’nın katıldığı törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Vali Ozan Balcı, Van’ın sadece bölgeye değer katan bir şehir değil Türkiye’ye ve dünyaya değer katan bir kent olduğunu söyledi.

Van’ın bulunduğu coğrafi konum itibariyle yüzyıllardır birçok medeniyete de ev sahipliği yaptığını belirten Vali Ozan Balcı, “Hep ifade ettiğim gibi Van sadece doğunun değil dünyanın Orta Asya’ya açılan kapısıdır. Van hem kent olarak hem de insanlarıyla asaletli bir şehirdir. Bizlerde Van’ın ihyası, inşası ve refahı için canla başla çalışıyoruz. Bugün de güzel bir hizmetin açılışı için bir araya geldik. Van, Türkiye’de konservatuvarı olmayan nadir büyük şehirlerden biriydi. Şimdi konservatuvarımızı da hizmete açmış olduk. Konservatuvarlar, şehirlerin şehir olmasına büyük katkılar sağlayan yerlerdir. Van da kadim ve kültürlü bir şehirdir. Van sadece bölgeye değer katan bir şehir değil Türkiye’ye değer katan bir kenttir. Kültür ve sanatta şehirlerin şehir olma özeliklerine büyük katkılar sağlayan alanlardır. Bence bu konservatuvar çocuklara, gençlere ve Van’ın geçmişine ve geleceğine olan saygıdır. Kültür ve sanat her şeydir. İnsanların hayata, yaşama ilişkin hayalleri, duyguları, tasaları, umutları, mutluluklarıdır. Bu yüzden buranın kentimize büyük katkı sağalacağını düşünüyorum. Emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan açılışın ardından Vali Ozan Balcı ve beraberindekiler konservatuvarda kurulan sınıfları gezdi. Öğrenciler ile sohbet eden Vali Ozan Balcı ve beraberindekiler, konservatuvar eğitmenleri tarafından hazırlanan konseri dinledi.

Konservatuvarın lise ve üniversite düzeyinde eğitim vereceği. mülakatlar sonucu kabulü yapılan öğrencilere malzeme desteğinin ise ücretsiz olarak Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacağı belirtildi.

Konservatuvar açılışına Vali Ozan Balcı’nın yanı sıra Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, vali yardımcıları, Genel Sekreter Prof. Dr. Ali Özvan ve daire başkanları katıldı.

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