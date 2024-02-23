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İYİ Parti'de bir toplu istifa!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İYİ Parti'de bir toplu istifa!

İYİ Parti Banaz İlçe Başkanı Enver Aras, Banaz teşkilatının yok sayıldığını öne sürerek görevinden ve partiden toplu istifa ettiklerini açıkladı.

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İYİ Parti Banaz İlçe Başkanı Enver Aras, Banaz teşkilatının yok sayıldığını öne sürerek görevinden ve partiden toplu istifa ettiklerini açıkladı. 

Aras yapmış olduğu paylaşımda, "İl Genel Meclis üyesi adaylarımız ve teşkilatımızla sahada partimizin başarısı için canla başla çalışken, İl Başkanı Ayşegül Obalı’nın beceriksiz, liyakatsiz ve kibir yüklü siyasi tavırlarının bedelini biz ödemekteyiz. Banaz İYİ Parti teşkilatını yok sayarak, haber verip fikir alma nezaketini dahi göstermeden, bizim bilgimiz dışında Banaz’da farklı kişilerle oturup pazarlık yaparak adaylık teklif etmiş, olumsuz yanıt almasına rağmen ertesi gün tekrar bir araya gelinmiş ve anlaşma sağlanamayarak pazarlıkları boşa çıkmıştır. Yapılan pazarlıktaki konuları biz hala bilmiyoruz. Siyasetin sermayesinin insan olduğu bilinci ve gönüllülük esasına göre yaptığımız siyasi çalışmalarımız sizler tarafından bilinmektedir" dedi.

İYİ Parti Banaz İlçe Başkanı Enver Aras mensubu olduğu partide başarı için gece gündüz çalıştıklarını ve İYİ Parti İl Başkanı Ayşegül Obalı’nın yaptıklarına tepki göstererek ilçe başkanlığından ve partiden istifa ettiği açıkladı.

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