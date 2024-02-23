Diyarbakır'da petrol kuyusunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde petrol kuyusunda meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.Abone ol
Silvan'ın Duru Mahallesi'ndeki "Duru-1" petrol kuyusunda çalışma yapıldığı sırada henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada, işçilerden İhsan Tunar (34) hayatını kaybetti, Veysel Sert (44) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ile 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçi, ambulansla kaldırıldığı Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi.
Öte yandan patlamayı öğrenerek olay yerine gitmeye çalışan, hayatını kaybeden işçi İhsan Tunar'ın yakınlarının bulunduğu Ş.T'nin kullandığı 38 AFU 743 plakalı otomobil, Diyarbakır-Silvan kara yolunun 64. kilometresinde devrildi.
Kazada, sürücünün de bulunduğu 3 kişi yaralandı. Yaralılar Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.