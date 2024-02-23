BIST 9.362
DOLAR 31,09
EURO 33,72
ALTIN 2.023,12
HABER /  GÜNCEL

Başkan adayından görülmemiş evlilik vaadi! 'Bekar kimse kalmayacak'

Başkan adayından görülmemiş evlilik vaadi! 'Bekar kimse kalmayacak'

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesi bağımsız belediye başkan adayı Fahrettin Bozkurt, ilçe meydanında toplanan vatandaşlara hitap etti. Vaatlerini anlatan Bozkurt, belediye başkanı seçilmesi halinde ilçede bekar kimse kalmayacağını ifade etti. Bozkurt, "Burada bir bekar gençlik koyarsam beni burada parçalasınlar. Devletten alırsam alırım almazsam param var harcarım" dedi.

Abone ol

Ekinözü İlçe Seçim Kurulu'na bağımsız belediye başkan adaylığı müracaatında bulunan Fahrettin Bozkurt, ilçe meydanında toplanan vatandaşlara seslendi. Başkan seçilmesi halinde ilçede genç ve yaşlı bekar olan herkesin evlenmesi için elinden geleni yapacağını ve bekar kimse kalmayacağını ifade eden Bozkurt, vatandaşlardan destek istedi.

Bozkurt, "Ben başkan heveslisi ve mal sevdalısı değilim. Sizlere hizmetkar olmak için buradayım. Burada bir bekar gençlik koyarsam beni burada parçalasınlar. Arkadaşlar gençlik çok önemli. Devletten alırsam alırım almazsam param var harcarım. Gençlik bekar kalmaz. Bütün gençler bekar. Genç ve yaşlıların hepsini bekar bırakmayacağım" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu Sparta Prag'ın rakibi
UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu Sparta Prag'ın rakibi
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Abdulkadir Uraloğlu: Yorulduğumuz zaman Cumhurbaşkanımıza bakıyoruz
Abdulkadir Uraloğlu: Yorulduğumuz zaman Cumhurbaşkanımıza bakıyoruz
YSK'dan seçim sonuçlarının siyasi partilerle paylaşılmasına ilişkin toplantı
YSK'dan seçim sonuçlarının siyasi partilerle paylaşılmasına ilişkin toplantı
MİT ve emniyetten ortak operasyon! Murat Kızıl yakalandı
MİT ve emniyetten ortak operasyon! Murat Kızıl yakalandı
Taksitli hac ve umre ilanına inandı: 31 bin TL dolandırıldı
Taksitli hac ve umre ilanına inandı: 31 bin TL dolandırıldı
Kaza üzerine kaza olan kavşağa trafik ışık sistemi kuruldu
Kaza üzerine kaza olan kavşağa trafik ışık sistemi kuruldu
Siirt'te bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi
Siirt'te bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi
TOBB açıkladı: Ocak ayında kaç şirket kapandı?
TOBB açıkladı: Ocak ayında kaç şirket kapandı?
Avcılar’da bir hırsız park halindeki motosikleti böyle çaldı
Avcılar’da bir hırsız park halindeki motosikleti böyle çaldı
Bu ilçede bisikleti olmayan yok
Bu ilçede bisikleti olmayan yok
Beşiktaş’taki cinayet! Katil zanlısı tanıdık çıktı, hamamda yakalandı
Beşiktaş’taki cinayet! Katil zanlısı tanıdık çıktı, hamamda yakalandı