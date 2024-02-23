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Beşiktaş’taki cinayet! Katil zanlısı tanıdık çıktı, hamamda yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Beşiktaş’taki cinayet! Katil zanlısı tanıdık çıktı, hamamda yakalandı

Beşiktaş’ta kıraathane işletmecisi 43 yaşındaki İsmail Karabıyık’ın önceki gün iş yerinde eski ortağı tarafından alacak verecek meselesi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis ekiplerince hamamda gözaltına alınan şüpheli Mehmet S. cinayeti itiraf etti.

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Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi’nde evli ve bir kız çocuğu babası kıraathane işletmecisi İsmail Karabıyık (43) başından vurulmuş halde kanlar içerisinde yerde yatarken bulundu.

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın intihar değil bir cinayet olduğunu belirledi. Çevredeki kamera görüntülerini inceleyen polis, İsmail Karabıyık’ın bir dönem iş ortaklığı yaptığı Mehmet S.'nin taksi ile gelip içeride ateş ettikten sonra bölgeden ayrıldığını tespit etti.

400 dolar borç meselesi

Ataşehir’de bir hamamda yakalanan Mehmet S. ile öldürdüğü İsmail Karabıyık arasında 400 dolarlık bir borç meselesinin olduğu, bu borç nedeniyle yaşanan tartışma sonrasında cinayetin işlediği iddia edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Mehmet S. işlediği cinayeti itiraf etti. Bir süre önce İsmail Karabıyık’tan borç para aldığını söyleyen şüphelinin ödeyemeyince aralarının bozulduğunu anlattı. İsmail Karabıyık’ın ısrarla borcunu istemesi üzerine onu öldürmeye karar verdiğini anlatan Mehmet S., olay günü cinayet işlemek için Beşiktaş’a gittiğini belirtti. Olay günü dükkândan içeri girer girmez hiç bir şey söylemeden silahını ateşlediğini anlatan şüpheli, daha sonra olay yerinden yaya olarak kaçtı. Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mehmet S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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