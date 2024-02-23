TKP İBB Başkan adayını duyurdu

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için siyasi partiler belediye başkan adaylarını duyurmaya devam ediyor. Gözler İBB'deki yarışa çevrilmişken TKP, büyükşehir adayını açıkladı. TKP'nin adayı gazeteci yazar Orhan Gökdemir oldu.

Abone ol

Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere odaklandı. Siyasi partiler çalışmalarına hız kazandırırken 20 Şubat'ta belediye başkan adayları başvurucu sürecinin sona ermesiyle birlikte isimlere dair tablo netleşiyor.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Fatih Mehmet Maçoğlu'nu aday göstermesiyle dikkat çeken Türkiye Komünist Partisi (TKP), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için yarışacak ismi de duyurdu.

TKP'den yapılan açıklamaya göre gazeteci yazar Orhan Gökdemir, İBB Başkan adayı oldu.

Basına açıklamada bulunan Orhan Gökdemir, "İstanbul’da yağma on yıllardır sürüyor. Geçenlerde Sazlıdere’de yoksulların evlerine el koydular, yıktılar. Mahalleli Başakşehir Belediye Başkanlığı önünde toplandı, ‘Evlerimizi size teslim etmeyeceğiz’ dedi. Ben de eylemdeydim. Başakşehir Belediyesi, devasa bir yapı. Karşısında Sultanahmet’ten büyük bir cami. Etrafında çok sayıda AVM, geri kalanı inşaat. Ortada din, etrafında sermaye. Muazzam bir çirkinlik. İşte iki müteahhit adayın da sunduğu İstanbul bu” ifadelerine yer verdi.