AK Partili adayın dağıttığı kahvenin altından başka adayın ismi çıktı

AK Parti'nin Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya'nın, AK Partili Altınova Belediye Başkanı Metin Oral'ın halka dağıttığı kahve paketlerinin üzerine kendi isminin etiketini yapıştırarak seçmene yeniden dağıttığı ortaya çıktı. Yaptığı açıklamada sorumluluğu üstlenen kahve firması, depoda kalan kahvelerin çevre duyarlılığıyla teslim edildiğini bildirdi.

Abone ol

Tüm Türkiye 31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerine kilitlenmişken adaylar seçmenlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinin AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya'nın vatandaşlara dağıttığı kahveler sosyal medyaya düşen video ile kısa sürede gündem oldu.

İlçe genelinde seçmenlere dağıtan kahvelerin üzerine yapıştırılan "Mesut Çetinkaya" etiketi sökülünce altından Yalova'ya bağlı Altınova'nın AK Partili Belediye Başkanı Metin Oral'ın ismi çıktı.

CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu, konuya ilişkin Gazete Duvar'a yaptığı açıklamada, belediye imkanlarıyla seçim çalışmasını yapılmasını eleştirdi. Kahvelerin belediye bütçesiyle temin edilip edilmediğini soran Aksu, şu ifadeleri kullandı:

Geçen sene üretilmiş. Metin Oral’ın adı var

"Belediye imkanlarıyla seçim yönetiliyor demiştik. Mevcut Karamürsel Belediyesi yanına şimdi de farklı illerden belediyeler eklendi. Kahveler geçen sene üretilmiş. Metin Oral’ın adı var. Belediye başkanı unvanı görülüyor. Bu kahveler belediye bütçesiyle mi temin edilmiş? Kahve kahve gezip dua istiyorlar. Kul hakkından bahsediyorlar. Bu kul hakkına girmiyor mu?"

Olayın sosyal medyada ve haber sitelerinde geniş yer bulmasının ardından kahveleri üreten Double Coffee şirketi yetkililerinden açıklama yapıldı. Karamürsel TV'de yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Double Coffee, uzun yıllardır sektörün öncüsü bir firma olarak faaliyet göstermektedir. Ancak, 22.02.2024 tarihinde bazı basın yayın kuruluşlarında çıkan haberler nedeniyle bu açıklama yapılmıştır.

Altınova Belediye Başkanı Sn. Metin Oral'ın partisi adına ilçe halkına ikram edilmek üzere firmamızdan satın alınan kahvelerin ambalaj adedi, dağıtılacak olan miktarın 1500 adet fazlası olarak basılmış ve depomuzda kalmıştır. Kaldı ki resimlerde görüldüğü gibi Sn. Metin Oral'ın ismi ve belediye başkanı olarak yazılmıştır (Aday olarak değil)

Firmamız hiçbir siyasi görüşe veya tarafa bağlı olmaksızın ticari anlaşmaları yürütmektedir ve tüm siyasi parti liderlerine üretim yapmaktadır. Ancak, kamuoyuna yansıyan haberlerde Sn. Metin Oral'ın isminin geçtiği ve Karamürsel AK Parti belediye başkan adayı Sn. Mesut Çetinkaya için ikramlıkların farklı bir algı yaratılarak servis edildiği ifade edilmiştir.

Bu durum firmamızı derinden üzmüştür. Çevreye ve doğaya olan hassasiyetimiz nedeniyle, aynı partiden olmalarından dolayı tesis personelimiz anlaşılan 5000 adet siparişin 1500 adetine Sn. Mesut Çetinkaya'nın ismini yapıştırarak teslim etmiştir. Ancak, Sn. Mesut Çetinkaya'nın bu durumdan haberi olmadığı belirtilmiştir.

Double Coffee, ailesi olarak böyle bir gündemle kamuoyunda haber olmak ve hiçbir bilgisi olmayan kişileri töhmet altında bırakmak bizi derinden üzmüştür. Halisane niyetle yapılan ancak yanlış anlaşılan bu haberler nedeniyle mağduriyet yaşayan tüm kişiler adına özrü bir borç biliriz."