Diyarbakır'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin ardından Kulp ilçesinde badem ağaçları çiçek açtı.

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İlçe merkezinde hava sıcaklıklarının 10 dereceye kadar çıkmasının ardından baharın habercisi badem ağaçları vaktinden önce çiçek açtı. Vatandaşlardan Anıl Ay, ağaçların genellikle mart ayının sonunda açtığını söyledi.Bu duruma şaşırdığını belirten Ay, “Havaların sıcak olmasından dolayı ağaçlar aldanıyor. Bu mevsimde açtığı zaman çiçeklerin yanma durumu meydana gelebiliyor ve meyvelerin az olmasına sebep oluyor” dedi.