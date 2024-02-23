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İsrail'in 140 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 29 bin 514'e yükseldi

İsrail'in 140 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 29 bin 514'e yükseldi

İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı, son 24 saatte 104 artarak, 29 bin 514'e yükseldi.

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 140 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in son 24 saatte 104 Filistinliyi öldürdüğü belirtilen açıklama, toplam can kaybının 29 bin 514'e yükseldiği aktarıldı.

Son saldırılarda 160 Filistinlinin yaralanmasıyla toplam yaralı sayısının ise 69 bin 616'ya çıktığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında halen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

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