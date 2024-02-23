İlk kez ortaya çıkarıldı! Kahramanmaraş depreminin en korkunç saniyesini paylaştılar: Uzak durulmalı
6 Şubat depremlerinde 50 binden fazla vatandaşımızı kaybetmiştik. ODTÜ'lü bilim insanları depremi saniye saniye inceledi ve 24. saniyede 'enerji patlaması' yaşandığını tespit etti. İlk kez elde edilen veriler sonucunda ortaya çıkarılan tespitler dünyanın en prestijli bilimsel dergisi Science'ta yayınlandı.
Felakete neden olan fay hatlarının nasıl hareket ettiğinin saniye saniye bilimsel verilerle ortaya konulduğu çalışmayla pek çok bilinmez aydınlatılmış oldu.
ODTÜ'lülerin çalışması, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü veya etrafı yerine 47,5 kilometre uzakta yıkıcı etkiler yaratması ve iki büyük depremin, 9 saat arayla, peş peşe gerçekleşmesi özelliğiyle, bilinen tüm depremlerden farklılıklar taşıdığını gösterdi.
Makalenin yazarlarından ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdin Bozkurt, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Bozkurt, Türkiye'de 6 Şubat'taki depremlerin, sadece Türkiye'de değil, dünyada da son yüzyılda oluşan en büyük depremler arasında bulunduğunu vurguladı.