Çalışma izni olmayan 8 yabancı uyruklu yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, ruhsatsız iş yerinde ikamet ve çalışma izni bulunmayan Tayland uyruklu 8 kadın yakalandı.

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Bursa Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 'göçmen kaçakçılığı' suçunun deşifre edilmesi, suç failleri ve organizatörlerinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, sağlıklı yaşam merkezi adı altında faaliyet gösteren ruhsatsız iş yerinde, ikamet ve çalışma izni bulunmayan Tayland uyruklu 8 kadın yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alındıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, ruhsatı bulunmayan işletmeye SGK denetmeni tarafından 1.5 milyon TL idari para cezası uygulandı.