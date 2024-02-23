BIST 9.381
DOLAR 31,08
EURO 33,67
ALTIN 2.015,41
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Hastalar üzerinden menfaat iddiası: 2'si doktor 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hastalar üzerinden menfaat iddiası: 2'si doktor 3 gözaltı

Mersin Tarsus Devlet Hastanesi'ne gelen hastaları Adana'da bir özel hastaneye yönlendiren hekimin de aralarında bulunduğu 2'si doktor 3 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

İddiaya göre, Tarsus Devlet Hastanesi'nde kulak burun boğaz doktoru H.İ'nin kendisine başvuran hastaları Adana'da özel bir hastaneye yönlendirerek menfaat sağladığı gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde Mersin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri doktor H.İ. ile birlikte özel hastanede ameliyatları yapan doktor E.K. ve parayı aldığı ileri sürülen medikalci M.K.'yi gözaltına aldı.

Polis tarafından gözaltına alınan 2'si doktor 3 şüpheli emniyete götürüldü.
İfadesi alınacak olan şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İlk kez ortaya çıkarıldı! Kahramanmaraş depreminin en korkunç saniyesini paylaştılar: Uzak durulmalı
Foto Galeri İlk kez ortaya çıkarıldı! Kahramanmaraş depreminin en korkunç saniyesini paylaştılar: Uzak durulmalı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kendi köyünde 6 erkeğe karşı muhtar adayı oldu
Kendi köyünde 6 erkeğe karşı muhtar adayı oldu
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Kamp, karavan, outdoor, tiny house sektör temsilcileri Antalya'da bir araya gelecek
Kamp, karavan, outdoor, tiny house sektör temsilcileri Antalya'da bir araya gelecek
İzmir'de kumar baskını! Ekipleri görünce şaşkına döndüler: 1 milyon liranın üzerinde ceza kesildi
İzmir'de kumar baskını! Ekipleri görünce şaşkına döndüler: 1 milyon liranın üzerinde ceza kesildi
Aman dikkat! Tatil planı yapanlara sahte ilan uyarısı!
Aman dikkat! Tatil planı yapanlara sahte ilan uyarısı!
Kış mevsiminde cilt hastalıkları tetiklenebiliyor
Kış mevsiminde cilt hastalıkları tetiklenebiliyor
Aşı karşıtlığının etkisiyle "kızamık" vakaları artıyor!
Aşı karşıtlığının etkisiyle "kızamık" vakaları artıyor!
Türkiye ocak ayında 2 milyonu aşkın turisti ağırladı
Türkiye ocak ayında 2 milyonu aşkın turisti ağırladı
KKTC sahillerinde bir ceset daha bulundu! Kıyıya vuran ceset sayısı 7'ye yükseldi
KKTC sahillerinde bir ceset daha bulundu! Kıyıya vuran ceset sayısı 7'ye yükseldi
Yabancı gelin sayısında zirvenin yeni sahibi Özbek kadınlar!
Yabancı gelin sayısında zirvenin yeni sahibi Özbek kadınlar!
Uyuşturucu kullanan 2 şahıs jandarmanın yol kontrolünde yakalandı
Uyuşturucu kullanan 2 şahıs jandarmanın yol kontrolünde yakalandı
"AK Parti'nin Ankara anketi" diye paylaştı! Kim 15 puan önde! İşte AK Parti'nin İstanbul hesabı...
"AK Parti'nin Ankara anketi" diye paylaştı! Kim 15 puan önde! İşte AK Parti'nin İstanbul hesabı...