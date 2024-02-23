Kış mevsiminde cilt hastalıkları tetiklenebiliyor

Denizli Özel Egekent Hastanesi Cildiye Uzmanı Uzm. Dr. Osman Aydın, kış mevsiminde cilt problemleri olan hastaların nemlendirici, çok kuru ve çatlamışsa bir uzman desteğine başvurması gerektiğini söyledi.

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Denizli Özel Egekent Hastanesi Cildiye Uzmanı Uzm. Dr. Osman Aydın, kış mevsiminin cilt üzerindeki olumsuz etkilerinden bahsetti. Dr. Osman Aydın “Soğuk ve kuru kış ayları, tüm cilt tiplerini etkiler. Cildimiz, soğuk kış günlerinde kuru havanın etkisiyle nemsiz kalır. Eğer cildiniz kurumaya eğilimliyse, uzun ve sıcak duşlar yerine kısa ve ılık duş almalısınız. Sıcak duşlar, cildin yağ tabakasına zarar verir ve cildi kurutur. Kış boyunca, gliserin içeren yağsız bir nemlendirici kullanmalısınız. Eğer cildiniz çok kuru ve çatlamışsa, krem veya losyon yerine merhem veya balsam türü nemlendiriciler seçilmelidir” dedi.

“Hasta kişiler ciltlerini nemlendirmesi gerekmektedir”

Cilt nemlendirmenin öneminden bahseden Dr. Osman Aydın, “Cilt yapısındaki nem miktarının azlığı, cilt problemlerinin hızlanmasına neden olmaktadır. Egzama, yağlı egzama, gül hastalığı, soğuğa bağlı kurdeşen, soğuğa bağlı kuru kaşıntı ve sedef hastalığı gibi cilt problemleri, kuruluk nedeniyle alevlenir ve bu hastalıklarda artış görülmektedir. Bu gibi hastalıklara sahip olan kişilerin, özellikle kış aylarında ciltlerini bol bol nemlendirmesi gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.