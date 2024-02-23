BIST 9.374
DOLAR 31,04
EURO 33,62
ALTIN 2.032,57
HABER /  SAĞLIK

Kış mevsiminde cilt hastalıkları tetiklenebiliyor

Kış mevsiminde cilt hastalıkları tetiklenebiliyor

Denizli Özel Egekent Hastanesi Cildiye Uzmanı Uzm. Dr. Osman Aydın, kış mevsiminde cilt problemleri olan hastaların nemlendirici, çok kuru ve çatlamışsa bir uzman desteğine başvurması gerektiğini söyledi.

Abone ol

Denizli Özel Egekent Hastanesi Cildiye Uzmanı Uzm. Dr. Osman Aydın, kış mevsiminin cilt üzerindeki olumsuz etkilerinden bahsetti. Dr. Osman Aydın “Soğuk ve kuru kış ayları, tüm cilt tiplerini etkiler. Cildimiz, soğuk kış günlerinde kuru havanın etkisiyle nemsiz kalır. Eğer cildiniz kurumaya eğilimliyse, uzun ve sıcak duşlar yerine kısa ve ılık duş almalısınız. Sıcak duşlar, cildin yağ tabakasına zarar verir ve cildi kurutur. Kış boyunca, gliserin içeren yağsız bir nemlendirici kullanmalısınız. Eğer cildiniz çok kuru ve çatlamışsa, krem veya losyon yerine merhem veya balsam türü nemlendiriciler seçilmelidir” dedi.

“Hasta kişiler ciltlerini nemlendirmesi gerekmektedir”
Cilt nemlendirmenin öneminden bahseden Dr. Osman Aydın, “Cilt yapısındaki nem miktarının azlığı, cilt problemlerinin hızlanmasına neden olmaktadır. Egzama, yağlı egzama, gül hastalığı, soğuğa bağlı kurdeşen, soğuğa bağlı kuru kaşıntı ve sedef hastalığı gibi cilt problemleri, kuruluk nedeniyle alevlenir ve bu hastalıklarda artış görülmektedir. Bu gibi hastalıklara sahip olan kişilerin, özellikle kış aylarında ciltlerini bol bol nemlendirmesi gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Aşı karşıtlığının etkisiyle "kızamık" vakaları artıyor!
Aşı karşıtlığının etkisiyle "kızamık" vakaları artıyor!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Türkiye ocak ayında 2 milyonu aşkın turisti ağırladı
Türkiye ocak ayında 2 milyonu aşkın turisti ağırladı
KKTC sahillerinde bir ceset daha bulundu! Kıyıya vuran ceset sayısı 7'ye yükseldi
KKTC sahillerinde bir ceset daha bulundu! Kıyıya vuran ceset sayısı 7'ye yükseldi
Yabancı gelin sayısında zirvenin yeni sahibi Özbek kadınlar!
Yabancı gelin sayısında zirvenin yeni sahibi Özbek kadınlar!
Uyuşturucu kullanan 2 şahıs jandarmanın yol kontrolünde yakalandı
Uyuşturucu kullanan 2 şahıs jandarmanın yol kontrolünde yakalandı
"AK Parti'nin Ankara anketi" diye paylaştı! Kim 15 puan önde! İşte AK Parti'nin İstanbul hesabı...
"AK Parti'nin Ankara anketi" diye paylaştı! Kim 15 puan önde! İşte AK Parti'nin İstanbul hesabı...
Yerel seçimin en çok tartışılan ismi! Lütfü Savaş: CHP göstermese bağımsız aday olurdum
Yerel seçimin en çok tartışılan ismi! Lütfü Savaş: CHP göstermese bağımsız aday olurdum
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı hizmete açılıyor
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı hizmete açılıyor
İçi su dolu sahte ilaçları satan örgüte yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı
İçi su dolu sahte ilaçları satan örgüte yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı
İsrailli kadın Bakan Golan: Gazze’nin yıkımından gurur duyuyorum
İsrailli kadın Bakan Golan: Gazze’nin yıkımından gurur duyuyorum
Sinemalarda bu hafta 5 film gösterime girecek
Sinemalarda bu hafta 5 film gösterime girecek