BIST 9.374
DOLAR 31,04
EURO 33,62
ALTIN 2.032,57
HABER /  GÜNCEL

Uyuşturucu kullanan 2 şahıs jandarmanın yol kontrolünde yakalandı

Uyuşturucu kullanan 2 şahıs jandarmanın yol kontrolünde yakalandı

Afyonkarahisar’da uyuşturucu maddenin etkisi altındaki iki kişi jandarmanın yol kontrolünden yakalandı.

Abone ol

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, Büyükkalecik beldesinde yol kontrol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada durdurulan bir otomobilde bulunan Ö.K. ve G.N.D. isimli şahısların kimlik kontrolleri esnasında şüpheli hareketler sergilemesi üzerine uyuşturucu madde etkisi altında oldukları tespit edildi. Ardından gözaltına alınan şüphelilerin yapılan üst ve araç aramasında 2 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yerel seçimin en çok tartışılan ismi! Lütfü Savaş: CHP göstermese bağımsız aday olurdum
Yerel seçimin en çok tartışılan ismi! Lütfü Savaş: CHP göstermese bağımsız aday olurdum
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı hizmete açılıyor
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı hizmete açılıyor
İçi su dolu sahte ilaçları satan örgüte yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı
İçi su dolu sahte ilaçları satan örgüte yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı
İsrailli kadın Bakan Golan: Gazze’nin yıkımından gurur duyuyorum
İsrailli kadın Bakan Golan: Gazze’nin yıkımından gurur duyuyorum
Sinemalarda bu hafta 5 film gösterime girecek
Sinemalarda bu hafta 5 film gösterime girecek
RTÜK, reklamlarla ilgili "daha sıkı denetim" kararı aldı
RTÜK, reklamlarla ilgili "daha sıkı denetim" kararı aldı
Mermer ocağında kamyon devrildi: Sürücü ağır yaralandı!
Mermer ocağında kamyon devrildi: Sürücü ağır yaralandı!
Kasten yaralamadan aranan şahıs Nazilli’de yakalandı
Kasten yaralamadan aranan şahıs Nazilli’de yakalandı
6 bin 500 liralık borcunu ödememek için kıraathane sahibini öldürmüş
6 bin 500 liralık borcunu ödememek için kıraathane sahibini öldürmüş
İstanbul anket sonuçları geldi AREDA GENAR ASAL VE OPTİMAR paylaştı
İstanbul anket sonuçları geldi AREDA GENAR ASAL VE OPTİMAR paylaştı
Bayburt'ta kar yüzünü yeniden gösterdi
Bayburt'ta kar yüzünü yeniden gösterdi