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İliç'te son durum ne? Bakan Alparslan Bayraktar açıkladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İliç'te son durum ne? Bakan Alparslan Bayraktar açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden sahasında yaşanan toprak kayması sonrasında heyelan riski olan toprak kütlesine müdahale çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

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Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat tarihinde bir maden ocağında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan 9 işçi için arama çalışmaları heyelan riski nedeniyle durdurulmuştu.

Sahada heyelan riskini ortadan kaldırmak için çalışmalar sürerken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Heyelan riski olan toprak kütlesine müdahale çalışmalarımız hızla devam ediyor” notuyla maden sahasının içerisindeki çalışmalardan görüntü paylaştı. 

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