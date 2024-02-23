BIST 9.375
DOLAR 31,08
EURO 33,69
ALTIN 2.018,76
HABER /  GÜNCEL

46 milyonluk dolandırıcılık olayının şüphelileri adliyeye sevk edildi

46 milyonluk dolandırıcılık olayının şüphelileri adliyeye sevk edildi

Aydın merkezli 4 ilde KAFES-45 operasyonları kapsamında jandarma 46 milyonluk dolandırıcılık olayına karışan ve içerisinde örgüt elebaşlarının da yer aldığı 36 şüpheli şahsı yakalayarak, işlemleri tamamlanan 19'unu adliyeye sevk etti.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araç satış işlemlerinde vatandaşları dolandırarak zarara uğratan örgüte yönelik çalışma başlatıldı. Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan 5 aylık çalışmanın ardından operasyon için düğmeye basıldı. Aydın merkezli Ankara, İzmir ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda araç satış işlemlerinde hileli eylemler yapıp, vatandaşları zarara uğratarak ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen örgüt elebaşları Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı’nın da içerisinde bulunduğu 36 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

46 milyonluk hesap hareketliliği
MASAK ile koordineli olarak yapılan analizler sonucu şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 46 milyon TL para hareketliliğinin olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sabah erken saatlerde Nazilli Adliyesine sevk edilerek hakim karşısına çıkartıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu
Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Kuşadası’nda 5 düzensiz göçmen ve 4 organizatör kaçamadan yakalandı
Kuşadası’nda 5 düzensiz göçmen ve 4 organizatör kaçamadan yakalandı
Hakkari'de karla karışık yağmur ve sis etkili oluyor
Hakkari'de karla karışık yağmur ve sis etkili oluyor
Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i konuk edecek
Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i konuk edecek
Bilecik'te inşaattaki iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti
Bilecik'te inşaattaki iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti
Barış Yarkadaş'tan CHP bombası! Hastaneye noter gönderdiler adaylıktan çekil dediler
Barış Yarkadaş'tan CHP bombası! Hastaneye noter gönderdiler adaylıktan çekil dediler
Karma Ekonomik Komisyon eşbaşkanlıkları listesi yeniden düzenlendi
Karma Ekonomik Komisyon eşbaşkanlıkları listesi yeniden düzenlendi
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak
Galata Kulesi ziyarete kapandı! Bir ay kapalı kalacak
Galata Kulesi ziyarete kapandı! Bir ay kapalı kalacak
SPK, iki şirketin halka arzını onayladı
SPK, iki şirketin halka arzını onayladı
Ağrı’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi, eğitime ara verildi
Ağrı’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi, eğitime ara verildi