Barış Yarkadaş'tan CHP bombası! Hastaneye noter gönderdiler adaylıktan çekil dediler

tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında önemli açıklamalarda bulundu. Yarkadaş, Özgür Özel’in, Edirne Büyükşehir Belediye başkan adayı olan Şükrü Ciravoğlu’na hastanedeyken noter göndererek adaylıktan çektirdiğini söyledi.

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tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, CHP'nin Edirne belediye başkan adayı Şükrü Ciravoğlu’nun neden adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Barış Yarkadaş'ın açıklamaları;

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’a, Özgür Özel aday olma dedi. Recep Gürkan ise ön seçim yanlısıydı. Ön seçim yapın dedi. Özgür Özel, Recep Gürkan’a ön seçim yaparız ama sen girmezsen dedi. Recep Gürkan ise tamam ben girmiyorum o zaman dedi. Yapın ön seçimi dedi. Ön seçim yapıldı. Şükrü Ciravoğlu birinci oldu. Recep Gürkan’a yakın bir isim. Genel merkezin istemediği bir isim.

Hastaneye noter gönderildi

Bugün Özgür Özel, Şükrü Ciravoğlu’nu arıyor. Hastanede bir tedavi görüyor. Bir rahatsızlık geçirmiş. İstifa et diyor. Adam da diyor ki; ben hastanedeyim diyor. Olsun diyor noteri göndeririz diyor, noteri hastaneye gönderterek adaylığını çektirtiyorlar ve yerine Filiz Gencan Akın’ı atadılar.

Bütün bunlara baktığında hem partinin tabanını kırıyorsun. Hem ön seçim yapmıyorsun hem eğilim yoklaması yapmıyorsun hem eğilim yoklaması yaptığın yerde sonuçlara uymuyorsun ondan sonra da parti tabanındaki bu kırgınlığı gördüğün için DEM parti ile ittifak yapmaya çalışıyorsun. Şu an 4 CHP seçmeninde biri, bunu çok üzülerek söylüyorum. Sandığa gitmeyi düşünmüyor.