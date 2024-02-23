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Kayseri güne sisle uyandı: Görüş mesafesi 10 metreye düştü

Kayseri güne sisle uyandı: Görüş mesafesi 10 metreye düştü

Kayseri’de sabah saatlerinde sis etkili olurken, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

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Kayseri’de sabah saatlerinde sis etkisini gösterdi. Kentin farklı bölgelerinde etkili olan siste görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, sis ve buzlanma nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Öte yandan Kayseri Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından sis ve pus uyarısı yapıldı. Yapılan açıklama şu şekilde:
"Sis-pus uyarısı: Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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