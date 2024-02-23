BIST 9.371
DOLAR 31,08
EURO 33,69
ALTIN 2.019,29
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Sağlık Bakanlığı'nın 8 bin sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sağlık Bakanlığı'nın 8 bin sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de

 Sağlık Bakanlığının 8 bin sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abone ol

İlana göre, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 8 bin sürekli işçi, ihtiyaç duyulan hizmet türlerine göre il düzeyinde alınacak.

Başvurular, 23 Şubat-27 Şubat tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (çevrim içi) kullanıcı girişi yapılarak alınacak.

Kadro dağılımı

Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımları şöyle:

Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı (84), biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı (127), elektrikçi (Genel) 144, ısıtma ve sıhhi tesisatçı (143), inşaat boyacısı (64), klinik destek elemanı (600), güvenlik görevlisi (3 bin 250), marangoz (32), oto bakım onarımcısı-otomotiv mekanikçisi (2), oto elektrikçisi (2), otomotiv kaportacısı (2), temizlik görevlisi (3 bin 550).

ÖNCEKİ HABERLER
Murat Kurum: Kadınlarımız üreten, istihdam oluşturan tarafta olacaklar
Murat Kurum: Kadınlarımız üreten, istihdam oluşturan tarafta olacaklar
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
ABD 52 yıl sonra yeniden Ay'a iniş yaptı!
ABD 52 yıl sonra yeniden Ay'a iniş yaptı!
Servis minibüsü otomobile çarptı: 8 kişi yaralandı!
Servis minibüsü otomobile çarptı: 8 kişi yaralandı!
Ambulans ile işçi taşıyan minibüs çarpıştı
Ambulans ile işçi taşıyan minibüs çarpıştı
İstanbul'da kentsel dönüşüm desteği! Hibe ve destek rakamları belli oldu
İstanbul'da kentsel dönüşüm desteği! Hibe ve destek rakamları belli oldu
Listeyi geç teslim eden il başkanı görevden alındı! Seçime giremeyecekler
Listeyi geç teslim eden il başkanı görevden alındı! Seçime giremeyecekler
46 ilde dev operasyon! 227 kişi gözaltına alındı! Bakan Yerlikaya detayları duyurdu
46 ilde dev operasyon! 227 kişi gözaltına alındı! Bakan Yerlikaya detayları duyurdu
Ay’a inen ilk özel uzay aracı olarak kayıtlara geçti
Ay’a inen ilk özel uzay aracı olarak kayıtlara geçti
Köpek saldırısına uğrayan kadının bacağında yarık oluştu
Köpek saldırısına uğrayan kadının bacağında yarık oluştu
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu
MASAK'tan Ayhan Bora Kaplan raporu! Eskort kızlarla, polis, hakim ve savcıların müstehcen görüntülerini çekti
MASAK'tan Ayhan Bora Kaplan raporu! Eskort kızlarla, polis, hakim ve savcıların müstehcen görüntülerini çekti