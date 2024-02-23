MASAK'tan Ayhan Bora Kaplan raporu! Eskort kızlarla, polis, hakim ve savcıların müstehcen görüntülerini çekti

ANKARA'da çökertilen Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik MASAK raporu ortaya çıktı. Kaplan’ın oğlunun sünnet düğününde takılan takıların bedeli olarak bankaya yatırılan 27 milyon 808 bin TL’nin kara para olabileceği belirtildi. Kaplan'ın çalıştırdığı eskort kızlar aracılığıyla polis, hakim savcıların mahrem görüntülerini çekip bilgi sızdırdı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan çetesine ilişkin 61 şüpheli hakkında Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açmıştı. Dava dosyasına giren Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın (MASAK) “Aklama suçuna ilişkin değerlendirme raporunda” çete lideri Kaplan ve çevresi hakkında çarpıcı tespitlere yer yer verildi. Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberinde çarpıcı bilgiler yer aldı.

Sünnet parası diye 27.8 milyon yattı!

423 sayfalık raporda, Kaplan’ın oğlunun, 29 Ağustos 2023 tarihinde yapılan sünnet düğüne de dikkat çekildi. Düğünden sonra Kaplan’ın banka hesabına, “sünnet takıları” adı altında 27 milyon 808 bin TL 425 TL tutarında nakit para yatırdığı, söz konusu parayı, izleyen günlerde yine nakit olarak çektiği görüldüğü belirtildi.

Sünnet takısı değil kara para...

Raporda, “Yatırılan tutarlar da göz önünde bulundurularak söz konusu miktarın, elde edilen suç gelirlerinin sünnet takıları içerisine koyularak gayrimeşru kaynağını gizlemeye çalışmak ve söz konusu parayı bankacılık sistemine sokarak meşru bir para izlenimi kazandırmak olabileceği, ayrıca suç geliri ile finanse edilen düğünden elde edilen takıların/altınların/paraların yasal görünüm kazandırılmış olabileceği değerlendirilmiştir” denildi.

Yüksek miktarda rüşvetlerle...

- MASAK, savcılığın kendisine gönderdiği belgelerde, Kaplan hakkında “yüklü miktarda rüşvet dağıtarak güvenlik güçleri ve adliye bağlantılarını kullandığı, gayrimeşru alemde devletin yüksek kademelerinde bulunan yetkilileri arkasına aldığı yönünde uydurmalarla piyasada kendini dokunulmaz olarak lanse ettiği” şeklinde bilgiler yer aldığı görüldüğü belirtildi.

Eskort kızları koyunlarına sokup...

Raporda savcılık belgelerinde Kaplan için “Polis-savcı-hâkim gibi adli birimlerde çalışan görevlileri işlettiği eğlence mekanlarında ağırlayarak hesap almadığı, eskort diye tabir edilen malum kadınlarla tanıştırarak bilgi toplayıp, ağırlanan kim varsa görüntü kayıtlarını arşivlediği” bilgisine yer verildiği de ifade edildi.