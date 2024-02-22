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Braga'yı uzatmalarda yıkan Karabağ, tarihinde ilk kez son 16'da

Braga'yı uzatmalarda yıkan Karabağ, tarihinde ilk kez son 16'da

Karabağ, ilk maçını 4-2 kazandığı UEFA Avrupa Ligi play-of turu maçının rövanşında sahasında Braga'ya 3-2 mağlup olmasına rağmen adını son 16 takım arasına yazdırdı ve bir ilki gerçekleştirdi.

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında Kurban Kurbanov'un çalıştırdığı Azerbaycan ekibi Karabağ, 4-2 kazandığı mücadelenin rövanşında Artur Jorge yönetimindeki Portekiz temsilcisi Braga ile karşı karşıya geldi.

Karabağ ev sahipliğinde oynanan mücadeleyi Braga 3-2'lik skorla kazandı.

Braga'nın gollerini 70. dakikada Roger Fernandes, 83. dakikada Alvaro Djalo ve 115. dakikada penaltıdan Banza kaydetti.

Karabağ uzatmanın 120+2. dakikasında golü buldu ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Karabağ, 10 kişi kalmasına rağmen tarih yazdı

Karabağ bu sonucun ardından 3-2 kaybetmesine rağmen UEFA Avrupa Ligi'nde adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

Karabağ'da Cafarguliyev, 53 ve 57. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Azerbaycan temsilcisi tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yazdırdı.

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