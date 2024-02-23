1 Nisan'da hangi siyasi liderler tasfiye olacak? İsim isim yazdı işte nedenleri...

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine hazırlanıyor. Partiler adaylarını kesinleştirdi, yarış kızıştı. Ancak bir de görünmeyen yarış var... O da adeta ölüm kalım meselesi... 1 Nisan günü bazı liderlerin siyaset sahnesinden silinmesi gündemde. Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi o liderleri ve nedenlerini yazdı.

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"1 Nisan şakaları vardır. Ama bu kez 1 Nisan’da siyasetin şakası olmayacak" diyen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Biz 1 Nisan denilince hep CHP’de ne olacağına odaklandık" diyen Selvi, seçimin kaybedilmesi durumunda CHP lideri Özgür Özel'le birlikte tasfiye olacak diğer liderleri de sıraladı. İşte Selvi'nin azısından satır başları...

Özgür Özel için tehlike çanları...

- 31 Mart’ta seçimler kaybedilirse 1 Nisan’da CHP’de olağanüstü kurultayın düğmesine basılacak. Özgür Özel için tehlike çanları çalmaya başlayacak. Özgür Özel de bunun farkında.

Babacan ve Davutoğlu ne olacak?

- 1 Nisan sadece CHP açısından mı önemli? Hayır. Yerel seçimler bütün partiler açısından bir gösterge olacak. AK Parti’yi bölmesi için kurdurulan DEVA ve Gelecek Partilerinin durumu ne olacak? Yerel seçimlerden sonra Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ne yapacak? Siyasete veda edecekler mi?

Fatih Erbakan ne yapacak?

- Milli Görüş’ün siyasi mirası üzerinde yarışan Refah Partisi ile Saadet Partisi’nin oy oranı ne olacak? Fatih Erbakan mı yoksa Temel Karamollaoğlu mu gidecek?

Meral Akşener'in koltuğu sallantıda!

- Seçimlere hür ve müstakil olarak girme kararı alan İYİ Parti ne yapacak? Meral Akşener’in koltuğu sallanacak mı, yoksa Akşener seçimlerden güçlenerek mi çıkacak?

- Aynı durum Muharrem İnce için de geçerli olacak?

Siyasete veda edecekler...

- 1 Nisan şaka günü ama seçimlerin şakası yok.1 Nisan siyasette bir temizlik günü olacak. Bazı liderler siyasete veda etmek zorunda kalacak. Ama kim gidecek kim kalacak ona millet karar verecek?

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