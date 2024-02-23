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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na Hurşit Yıldırım, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü'ne Ahmet Türkoğlu, Sinema Genel Müdürlüğüne yönetmen Birol Güven getirildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.

Atama kararları

Kararla birlikte; Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Hurşit Yıldırım, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Türkoğlu, MASAK Başkanlığı'na Hasan Kaymak, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'ne Ekrem Candan, ve TCDD Genel Müdürlüğü'ne Veysi Kurt atandı.

Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'ne de bir atama yapıldı. Birçok dizi ve sinema filmlerinin senarist ve yapımcılığını üstlenen Birol Güven Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'ne getirildi.

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