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Cumhubaşkanı Erdoğan'dan kritik atamalar Resmi Gazete'de! MASAK Başkanı da değişti

Cumhubaşkanı Erdoğan'dan kritik atamalar Resmi Gazete'de! MASAK Başkanı da değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakan Yardımcılığına Hurşit Yıldırım, MASAK Başkanlığına Hasan Kaymak'ı atadı. TPAO, Milli Piyango, TCDD'nin de Genel Müdürleri değişti...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Adalet Bakan Yardımcılığına Hurşit Yıldırım, MASAK Başkanlığına Hasan Kaymak atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlan atama kararlarına göre;
- Adalet Bakan Yardımcılığına Hurşit Yıldırım,
- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Türkoğlu,
- Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığına Hasan Kaymak,
- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne Ekrem Candan,
- TCDD Genel Müdürlüğüne Veysi Kurt
- Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğüne ise ünlü yönetmen Birol Güven atandı.

Enerji Bakanlığı'nda görevden almalar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda ise 5 genel müdür yardımcısı görevden alındı. Karara göre görevlerinden alınan isimler, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Kandemir, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Aydındağ, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Kazım Özgür, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Bayram Arı ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Sami Sarıyıldız oldu.

Tarım Bakanılğı'nda görevden almalar

Tarım ve Orman Bakanlığı; Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcıları Maruf Aras ve Mustafa Uzun, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcıları Murat Alp ve Abdullah Ekin görevden alındı.

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