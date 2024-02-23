Fatih Erbakan'dan bomba 'ittifak' açıklaması! İstanbul ve Ankara adaylarını geri çekecekler mi?

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, canlı yayında AK Parti ile seçim ittifakının neden olmadığını anlattı. İstanbul'da AK Parti adayını desteklemek için iki ilçeyi istediklerini belirten Erbakan, AK Parti buna yanaşmayınca kendi adaylarını çıkardıklarını söyledi. Erbakan, AK Parti ile ittifak kapısı hala açık mı sorusuna ise net cevap verdi.

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Özellikle İstanbul'da oy oranıyla 'kilit' bir konumda olduğu konuşulan Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, tv100 Özel yayınında, Gürkan Hacır, Erdoğan Aktaş ve Başak Şengül'ün sorularını yanıtladı. AK Parti ile ittifak görüşmelerinde anlaşma sağlayamayınca 31 Mart Yerel Seçimleri'nde İstanbul'da Mehmet Altınöz'ü, Ankara'da da Suat Kılıç'ı aday gösteren YRP lideri Erbakan, "İstanbul'da AK Parti'yi desteklemek için iki ilçe istedik. Bize 'İlçe adaylarımızı nasıl geri çekeriz artık açıkladık' yanıtını verdiler" şeklinde konuştu. Erbakan, "AK Parti ile ittifak kapısı hala aralık mı?" sorusuna da net yanıt verdi.

İstanbul'da iki ilçe isteriz dedik

Erbakan'ın açıklamaları şu şekilde: "Bizim söylediğimiz İstanbul Büyükşehir belediyesinde biz destek oluyorsak biz de bir tane Anadolu Yakasında bir tane Avrupa yakasında ilçe isteriz dedik." Gazeteci Gürkan Hacır'ın "Arnavutköy ve Sultanbeyli değil mi?" sorusu üzerine Erbakan, "İsmi çok önemli değil dedik biz ama onlar da zaten ‘Peki verelim nereyi istiyorsunuz?’ demedikleri için ilçe isimleri çok konuşamadık." ifadelerini kullandı.

AK Parti talebe ne cevap verdi?

"Kendileri arkadaşlarımıza 'Biz adaylarımızı açıkladık. İlçe Belediye başkan adayımızı nasıl geri çekeriz artık açıkladık' dediler. Bizim arkadaşlarımız ise 'Genel başkanımız 70 bin imza topladıktan sonra cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi' dediler."

Teşkilatın istememesi kenarda duracaktı

"O zaman biz tekrardan değerlendirecektik. Bu mutabakat metni, Gazze konusu, halkın istememesi, teşkilatın istememesi kenarda duracaktı. Bu ilçelerde biz bir belediye hizmeti, millete kendimizi gösterme imkânı olur da Yeniden Refah Partisi’nin iktidara gelmesine vesile olur muyuz buna bu değer mi diye çekincelerimize rağmen tekrardan değerlendirilebilirdik."

AK Parti ile ittifak kapısı açık mı?

Fatih Erbakan, "AK Parti ile ittifak kapısı hala aralık mı?" sorusuna da net yanıt verdi. Erbakan "Artık bu saatten sonra böyle bir şey yapmak için gerekçemiz de yok. Çünkü geçen seçimde bir adaylık vardı ve çekildik. Ama gerekçelerimiz vardı. Mutabakat metnindeki maddeler uygulanırsa millet için hayırlı olur dedik. Bu bir beka seçimi değil hizmet seçimi. Teşkilatlarımız istemiyor. Hangi gerekçeyle adaylarımızı çekeceğiz. Böyle bir şey olması mümkün gözükmüyor." ifadelerini kullandı.

Bu seçim beka seçimi değil

"Millet bizim bu seçimde ittifak yapmamızı istemiyor. Yeniden Refah Partisi 5,5 ayda üye sayısını 260 binden 440 bine çıkardı bu yüzde 70 büyüme demektir. Biz Yeniden Refah Partisi olarak, bu seçimi bir beka seçimi olarak görmüyoruz. Kararımızda etkili olan sebeplerden bir tanesi bu. Bir belediye başkanının icraatları dolayısıyla 'ülke elden gidiyor' söylemini ortaya koymak mantıklı bir durum değil."