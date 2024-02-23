BIST 9.371
DOLAR 31,08
EURO 33,69
ALTIN 2.019,29
HABER /  SPOR

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşları, dört karşılaşmayla sona erdi. Sparta Prag (Çekya), Olimpik Marsilya (Fransa), Sporting Lizbon (Portekiz) ve Roma (İtalya), son 16 turuna adını yazdırdı.

Abone ol

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşları, dört karşılaşmayla sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, TSİ 23.00'te başlayan maçlar tamamlandı.

İlk maçta 3-2 mağlup ettiği Çekya ekibi Sparta Prag'a konuk olan Galatasaray, rakibine 4-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

Sparta Prag'ın gollerini 8. dakikada Preciado, 74. dakikada Tuci, 80. dakikada Haraslin ve 90+6. dakikada Kuchta atarken, Galatasaray'ın golünü 16. dakikada Abdülkerim Bardakcı kaydetti.

Olimpik Marsilya'nın Shakhtar Donetsk'i 3-1 yenerek son 16 turuna kaldığı maçta rakip fileleri havalandıran Olimpik Marsilyalı Pierre-Emerick Aubameyang, Radamel Falcao'yu geçerek 31 golle turnuva tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

Eşleşmelerde iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Roma (İtalya)-Feyenoord (Hollanda): 1-1, 1-1 (4-2 penaltı atışları)

Sparta Prag (Çekya)-Galatasaray: 2-3, 4-1

Olimpik Marsilya (Fransa)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-2, 3-1

Sporting Lizbon (Portekiz)-Young Boys (İsviçre): 3-1, 1-1

ÖNCEKİ HABERLER
MASAK'tan Ayhan Bora Kaplan raporu! Eskort kızlarla, polis, hakim ve savcıların müstehcen görüntülerini çekti
MASAK'tan Ayhan Bora Kaplan raporu! Eskort kızlarla, polis, hakim ve savcıların müstehcen görüntülerini çekti
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası için kötü başlangıç!
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası için kötü başlangıç!
1 Nisan'da hangi siyasi liderler tasfiye olacak? İsim isim yazdı işte nedenleri...
1 Nisan'da hangi siyasi liderler tasfiye olacak? İsim isim yazdı işte nedenleri...
Fatih Erbakan'dan bomba 'ittifak' açıklaması! İstanbul ve Ankara adaylarını geri çekecekler mi?
Fatih Erbakan'dan bomba 'ittifak' açıklaması! İstanbul ve Ankara adaylarını geri çekecekler mi?
Cumhubaşkanı Erdoğan'dan kritik atamalar Resmi Gazete'de! MASAK Başkanı da değişti
Cumhubaşkanı Erdoğan'dan kritik atamalar Resmi Gazete'de! MASAK Başkanı da değişti
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Sparta Prag taraftarından kızdıran pankart!
Sparta Prag taraftarından kızdıran pankart!
Braga'yı uzatmalarda yıkan Karabağ, tarihinde ilk kez son 16'da
Braga'yı uzatmalarda yıkan Karabağ, tarihinde ilk kez son 16'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan keman çalan genç ile türkü söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan keman çalan genç ile türkü söyledi
Kahramanmaraş'ta uçak parçası üretecek TUSAŞ tesisi açıldı
Kahramanmaraş'ta uçak parçası üretecek TUSAŞ tesisi açıldı
Sparta Prag'a yenilen Galatasaray, Avrupa'ya veda etti
Sparta Prag'a yenilen Galatasaray, Avrupa'ya veda etti