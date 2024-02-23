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Listeyi geç teslim eden il başkanı görevden alındı! Seçime giremeyecekler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Listeyi geç teslim eden il başkanı görevden alındı! Seçime giremeyecekler

Yeniden Refah Partisi Osmaniye İl Başkanı Adem Cingöz, belediye başkan aday listesini İl Seçim Kurulu'na zamanında teslim etmediği gerekçesiyle görevden alındı.

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Yeniden Refah Partisi'nin Osmaniye Merkez Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis Üyeliği ve İl Genel Meclisi ile Cevdetiye Belediye Başkanlığı adaylık başvurularının, seçim takvimine uyulmaması sebebiyle reddedildiği belirtildi. 

"Seçime girememenin ızdırabı içerisindeyim"

Osmaniye İl Başkanı Adem Cingöz, "Partimizin Merkez ilçe, Hasanbeyli ve Toprakkale'de seçime girememesinin ızdırabı içerisindeyim. Genel merkezimizin de görevden alma kararıyla birlikte aranızdan ayrılıyorum. Bu olayda ihmal olabilir ama kastımın asla olamayacağını beyan etmek isterim. Tüm seçmenlerimizden ve teşkilat mensuplarımızdan kusurumdan dolayı özür diliyorum. Hakkımda söylenen mesnetsiz iftiralardan dolayı onları Allah'a havale ediyorum "dedi.

"YSK'ya resmi bir itirazda bulunulmuştur"

Yeniden Refah Partisi Osmaniye Belediye Başkan Adayı Adem Demir, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, YSK'ya resmi bir itirazda bulunulduğunu açıkladı.

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