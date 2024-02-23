Köpek saldırısına uğrayan kadının bacağında yarık oluştu

Hatay’ın Samandağ ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın, bacağından yaralandı.Abone ol
Olay, yaklaşık 10 gün önce Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede yaşayan Bedia Sural, işinden çıktıktan sonra evine giderken köpeklerin saldırısına uğradı. Saldırı sonrasında bacağında yarık oluşan kadın, hastanede tedavi edildi ve ayağına dikiş atıldı. Ayağından yaralanan kadın, bölgede oluşan iltihaplanma sonrası ayağa kalkamaz oldu. Mağdur kadının tek isteğiyse sokak köpeklerine bir çözüm bulunması.