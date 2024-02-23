BIST 9.375
DOLAR 31,08
EURO 33,69
ALTIN 2.018,76
HABER /  GÜNCEL

Ambulans ile işçi taşıyan minibüs çarpıştı

Ambulans ile işçi taşıyan minibüs çarpıştı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde işçi taşıyan minibüs ile ambulansın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Yediler Mahallesi Otogar Kavşağında ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 11 S 5240 plakalı minibüs ile görevden dönen ambulans çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yola devrildi. Çarpışmada işçi servisinden 5 kişi ile ambulansta bulunan 3 sağlık çalışanı yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerine haber verilmesinin üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahaleleri sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da kentsel dönüşüm desteği! Hibe ve destek rakamları belli oldu
İstanbul'da kentsel dönüşüm desteği! Hibe ve destek rakamları belli oldu
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Listeyi geç teslim eden il başkanı görevden alındı! Seçime giremeyecekler
Listeyi geç teslim eden il başkanı görevden alındı! Seçime giremeyecekler
46 ilde dev operasyon! 227 kişi gözaltına alındı! Bakan Yerlikaya detayları duyurdu
46 ilde dev operasyon! 227 kişi gözaltına alındı! Bakan Yerlikaya detayları duyurdu
Ay’a inen ilk özel uzay aracı olarak kayıtlara geçti
Ay’a inen ilk özel uzay aracı olarak kayıtlara geçti
Köpek saldırısına uğrayan kadının bacağında yarık oluştu
Köpek saldırısına uğrayan kadının bacağında yarık oluştu
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu
MASAK'tan Ayhan Bora Kaplan raporu! Eskort kızlarla, polis, hakim ve savcıların müstehcen görüntülerini çekti
MASAK'tan Ayhan Bora Kaplan raporu! Eskort kızlarla, polis, hakim ve savcıların müstehcen görüntülerini çekti
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası için kötü başlangıç!
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası için kötü başlangıç!
1 Nisan'da hangi siyasi liderler tasfiye olacak? İsim isim yazdı işte nedenleri...
1 Nisan'da hangi siyasi liderler tasfiye olacak? İsim isim yazdı işte nedenleri...
Fatih Erbakan'dan bomba 'ittifak' açıklaması! İstanbul ve Ankara adaylarını geri çekecekler mi?
Fatih Erbakan'dan bomba 'ittifak' açıklaması! İstanbul ve Ankara adaylarını geri çekecekler mi?
Cumhubaşkanı Erdoğan'dan kritik atamalar Resmi Gazete'de! MASAK Başkanı da değişti
Cumhubaşkanı Erdoğan'dan kritik atamalar Resmi Gazete'de! MASAK Başkanı da değişti