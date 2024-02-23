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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Ay’a inen ilk özel uzay aracı olarak kayıtlara geçti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ay’a inen ilk özel uzay aracı olarak kayıtlara geçti

Intuitive Machines şirketi tarafından geliştirilen ve NASA’ya ait bilimsel faydalı yükler taşıyan insansız uzay aracı Nova-C, Ay yüzeyine güvenli bir şekilde inmeyi başardı. Nova-C, Ay’a inen ilk özel uzay aracı olarak kayıtlara geçti.

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ABD merkezli Intuitive Machines (IM) şirketi tarafından geliştirilen ve geçen hafta SpaceX'e ait Falcon-9 roketi ile yörüngeye fırlatılan Nova-C insansız uzay aracının Ay yüzeyine başarılı bir şekilde indiği açıklandı.

IM-1 görevi kapsamında NASA’ya ait bilimsel ve teknolojik faydalı yükler taşıyan Nova-C’nin Türkiye saati ile 02.23’te Ay yüzeyine temas ettiği bildirildi. Nova-C’nin Ay yüzeyine inişinden yaklaşık 15 dakika sonra uzay aracından ilk sinyalin alındığını söyleyen Intuitive Machines Uçuş Direktörü Tim Crain, “Emin olduğumuz şey ekipmanımızın Ay yüzeyinde olduğu ve iletişim kurduğumuz” dedi. Gelişmeyle birlikte Nova-C, Ay’a inen ilk özel uzay aracı olarak kayıtlara geçti.

Bilimsel ve teknolojik faydalı yükler taşıyor

Sivil uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Intuitive Machines tarafından geliştirilen Ay’a iniş aracı Nova-C’yi geçtiğimiz hafta Falcon-9 roketi ile yörüngeye göndermişti. Intuitive Machines’in ilk Ay’a iniş denemesi olan IM-1 görevi kapsamında NASA'nın Ticari Ay Yükü Hizmetleri (CLPS) programı için Ay yüzeyine bilimsel ve teknolojik faydalı yükler taşıdığı açıklanmıştı. 2013 yılında kurulan ve merkezi ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan ve Intuitive Machines, halka açık bir şirket olarak faaliyet gösteriyor. Firmanın, CLPS programı kapsamında Ay yüzeyine yük taşımak için NASA ile 3 sözleşme imzaladığı biliniyor.

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