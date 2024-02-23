Survivor All Star'da elenen isim belli oldu! Bu sözlerle veda etti

Survivor All Star'da eleme heyecanı yaşandı. İlk eleme adayı Hakan Hatipoğlu, ikinci eleme adayı Mustafa Kemal, üçüncü eleme adayı Bozok, dördüncü eleme adayı Dora olmuştu. Bu isimlerin arasında kıyasıya bir mücadele verildi ve sonunda adaya veda eden isim belli oldu.

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Tv8'in sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen fenomen yarışması Survivor All Star'da heyecan hiç bitmiyor. Yarışmanın son bölümünde eleme heyecanı vardı ve bir kişi adaya veda etti.

Heyecan dolu anların yaşandığı oyun sonrasında bu hafta takım arkadaşları tarafından potaya gönderilen yarışmacılar eleme düellosunda ter döktü. Erkekler potasında yer alan Dora, Bozok, Mustafa Kemal ve Hakan kazanmak için adeta canını dişine taktı.

Artık SMS oylamasının olmadığı Survivor All Star'da eleme potasına giren Dora, Bozok, Mustafa Kemal ve Hakan eleme düellosunda karşı karşıya geldi. Acun Ilıcalı, performansa göre düello eşleşmesinin Dora ve Mustafa, Hakan Bozok şeklinde olacağını açıkladı.

Yeni kurala göre konseylerde belirlenen eleme adayları performans oyunu oynayacak. Elenen yarışmacının belirleneceği Survivor eleme düellosunun ilk etabında potadan Mustafa Kemal çıktı.

Hakan ve Bozok karşılaşmasında ise Bozok mücadeleyi yenerek adaylığını sildirdi. 5 olan yarışmacının adaylığının düşeceği oyunda, Murat Ceylan istatistiği yüksek olanın avantajlı olacağını hatırlattı. Düellonun finalinde Hakan ve Dora karşı karşıya geldi.

Son etapta Hakan'ın sayısı ile düelloyu Hakan 5-2 kazandı. Böylece Survivor'dan elenen yarışmacı Dora oldu. Adaya veda eden Dora son kez duygularını ifade etti.

"Eleneceğimi hayal bile etmemiştim"

Survivor'dan elenen Dora, "Arkadaşlardan daha geç dahil oldum. Daha tam açılamadım finallerdeki odağı tam çözemedim başa baş girişlerde tam konsantrasyonu sağlayamadım. Bu da ilk düelloma sirayet etti. Bir uğrayıp gitmiş gibi oldum. Açıkçası bu akşam eleneceğimi hayal bile etmemiştim. Mustafa Kemal'le oyunum zaten rüzgar gibi geçti diyebilirim. Belki atışı sonradan çözdüm. Başaramadığım çok şey var. Survivor'da şans denen birşey var bunun en büyük örneği de Hakan Hatipoğlu'dur zaten. Eline sağlık emeğine sağlık , ben başaramadım. Arkadaşlarıma da bundan sonraki Survivor hayatlarında başarılar diliyorum." dedi.