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Karamollaoğlu'ndan çarpıcı iddia: Erdoğan 2006'da Erbakan'ın evini kuşattırdı

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu katıldığı bir canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, "2006'da Erdoğan, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın evini polis ile kuşattırdı ve hapse attırmak istedi" iddiasında bulundu.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, KRT televizyonunun seçim özel programında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, 2006 yılında yaşanan bir olayla ilgili olarak, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Refah Partisi'nin kurucu lideri merhum Necmettin Erbakan'ın evini polis gücüyle kuşattırıp hapse attırmaya çalıştığını iddia etti.

Karamollaoğlu'nun ifadelerine göre, Erbakan 2006 yılında 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığında, Erdoğan'ın bu durumu Erbakan'ı kötü göstermek ve hapse attırmak için polis eşliğinde evini kuşattırdığı ileri sürdü. Ancak, Ak Parti kurucularından Hasan Kalyoncu'nun Erdoğan ile yaptığı çok sert görüşme sonucunda, Erbakan'ın ev hapsine alınmasına karar verildiği ifade edildi.

Karamollaoğlu ayrıca, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olduktan sonra Erbakan'ın affedildiğini ve bu sayede siyasi hayata geri dönebildiğini, ardından 2010 yılında Saadet Partisi'nin Genel Başkanı olduğunu aktardı.

İşte Temel Karamollaoğlu'nun o açıklamaları:

"Erbakan Hoca, 2006 yılında hapse mahkum olduğunda Tayyip Erdoğan polisle evini kuşattırdı. Hapse attırmak için büyük bir gayretin içine girdi. Çünkü mahkum olmuştu. Evinden alacak... Hocamızı ilzam etmek için, kötü göstermek için hapse attıracaktı. Evi kuşatıldı. O zaman Allah rahmet eylesin Hasan Kalyoncu, bizim Gaziantep eski il başkanımız. AK Parti'nin kuruluşunda da yer almıştı. Tayyip Erdoğan'a gitti. 'Eğer Erbakan'ı tutuklarsan burayı senin başına yıkarım. Ben siyaseten seni yaşatmam' dedi. Onun üzerine Tayyip Bey ev hapsine çevrilmesini sağladı. Ve arkasından da Abdullah Gül Bey Cumhurbaşkanı olduktan sonra Erbakan Hocamızın affını kendisi gerçekleştirdi. Yani Erbakan Hoca siyasi hayata Abdullah Gül'ün bu affıyla dönebildi. Arkasından 2010 yılındaki seçimlerde Saadet Partisi'nin Genel Başkanı oldu."

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