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Köy okulundaki öğrenciler için ahşaptan oyuncak üretiyorla

Köy okulundaki öğrenciler için ahşaptan oyuncak üretiyorla

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim gören ilk ve ortaokul öğrencileri, kurulan ahşap atölyesinde organik malzemelerden ahşap oyuncak üreterek bu oyuncakları köy okulundaki öğrenci arkadaşlarına gönderiyor.

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Sorgun ilçesinde 2019 yılında açılan Bilim ve Sanat Merkezi; resim, müzik, ahşap, yenilenebilir enerji, uzay ve havacılık ile bilişim ve zeka oyunları gibi atölyeleriyle ilçede öğrencilerin eğitimine ve gelişimlerine katkı sunuyor. Bu çerçevede öğrencilerin tasarım becerilerinin geliştirilmesi için Bilim ve Sanat Merkezinde kurulan ahşap atölyesinde öğrenciler, organik oyuncak tasarlayıp üretiyorlar. Öğretmenleri gözetiminde güvenlikli mini tezgahlarda matkap, testere ve zımpara gibi aletleri kullanan öğrenciler, tasarlayıp kestikleri ahşap parçaları birleştirerek birbirinden farklı oyuncağa dönüştürüyor. Ahşap atölyesinde üretilen organik ve sağlıklı oyuncaklar, köy okullarındaki öğrencilere hediye ediliyor.

Öğrencilerin çalışmalarını yerinde inceleyen Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Bilim ve Sanat Merkezinin ilçeye 5 yıl önce kazandırıldığını söyledi. Öcal, “Yeni binamıza taşınmamızla birlikte okul müdürümüz ve yardımcımızın gayretleriyle ahşap atölyemiz açıldı. Burada amacımız zararsız ve ekolojik oyuncaklar yapıp köy okulundaki çocuklarımıza dağıtımını yapmaktır. Burada emeği geçen hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“Öğrencilerin tasarım becerileri gelişiyor”
Fen Bilgisi Öğretmeni Merve Şirin ise Sorgun BİLSEM’de kurulan ahşap atölyesinde köy okulu öğrencilerine organik oyuncak ürettiklerini belirterek, “Burada öğrencilerimiz haftada iki gün derse gelerek ahşaptan sağlıklı ve organik oyuncaklar yapıyor. Burada öğrencilerimizin el göz koordinasyonları sağlanıyor hem de tasarım becerileri gelişiyor. Bu sayede de ürettiğimiz oyuncaklarla köy okulundaki çocuklarımızı sevindirmiş oluyoruz. Okul öncesi eğitim döneminden başlayarak öğrencilerimizin oynayabileceği oyuncakları atölyemizde üretiyoruz. Daha sonra buradaki öğrencilerimizle birlikte köy okullarına giderek arkadaşlarına oyuncakları hediye etmelerini sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

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