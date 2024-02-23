BIST 9.375
DOLAR 31,08
EURO 33,69
ALTIN 2.018,76
HABER /  EKONOMİ

SPK, iki şirketin halka arzını onayladı

SPK, iki şirketin halka arzını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Mogan Enerji Yatırım Holding AŞ ile Artemis Halı AŞ'nin halka arzını onayladı.

Abone ol

SPK bültenine göre Kurul Mogan Enerji Yatırım Holding AŞ'nin pay başına 11,33 liradan, Artemis Halı AŞ'nin 25,35 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.

Türkiye İş Bankası AŞ'nin 15 milyar lira, Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 70 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu da onaylayan SPK, Deniz Faktoring AŞ'nin 8 milyar lira, Garanti Filo Yönetim Hizmetleri AŞ'nin 6 milyar 900 milyon lira, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 989 milyon lira, Bilkom Bilişim Hizmetleri AŞ'nin 1 milyar 350 milyon lira ve Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ'nin 200 milyon avro tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu kabul etti.

Kurul, ayrıca Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptığı belirtilen 47 web sitesine erişim engeli getirilmesi için gerekli hukuki işlemi başlatılmasına, 3 kişi ve 1 internet sitesi içerik sağlayıcıları ile adına kayıtlı telefon hattı kullandıran kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ağrı’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi, eğitime ara verildi
Ağrı’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi, eğitime ara verildi
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Küresel piyasalarda Nvidia rüzgarı ile zirveler yenilendi!
Küresel piyasalarda Nvidia rüzgarı ile zirveler yenilendi!
Kartal'da otomobil inşaat alanına girdi: 3 yaralı
Kartal'da otomobil inşaat alanına girdi: 3 yaralı
Tokat'ta tır ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
Tokat'ta tır ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 15 gözaltı kararı!
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 15 gözaltı kararı!
Turhan Çömez Özgür Özel'e rest çekti! Özel, Meral Akşener'den jest bekliyordu
Turhan Çömez Özgür Özel'e rest çekti! Özel, Meral Akşener'den jest bekliyordu
Kayseri güne sisle uyandı: Görüş mesafesi 10 metreye düştü
Kayseri güne sisle uyandı: Görüş mesafesi 10 metreye düştü
Dolar 31 lirayı aştı, Euro'da da yükseliş sürüyor! İşte serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Dolar 31 lirayı aştı, Euro'da da yükseliş sürüyor! İşte serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Köy okulundaki öğrenciler için ahşaptan oyuncak üretiyorla
Köy okulundaki öğrenciler için ahşaptan oyuncak üretiyorla
Survivor All Star'da elenen isim belli oldu! Bu sözlerle veda etti
Survivor All Star'da elenen isim belli oldu! Bu sözlerle veda etti
Ahmet Türkoğlu, TPAO Genel Müdürlüğü görevine atandı
Ahmet Türkoğlu, TPAO Genel Müdürlüğü görevine atandı