Turhan Çömez Özgür Özel'e rest çekti! Özel, Meral Akşener'den jest bekliyordu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'ye borcu olduğu iddiasıyla Meral Akşener'den İYİ Parti Balıkesir adayını geri çekmesini istedi. Gazeteci Hadi Özışık'ın Youtube kanalına konuk olan Balıkesir adayı Çömez, "Hiç kimseye borcumuz yok" dedi.

Abone ol

Halk TV’de "İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah" programına konuk olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'deki seçim süreci hakkında önemli açıklamalar yaptı.

İYİ Parti'nin Balıkesir adayı Turhan Çömez'i geri çekmesi hakkında çağrıda bulunan Özel, "Geçen seçimde Ahmet Akın adaydı ve kazanmaya gidiyordu. İYİ Parti Balıkesir'i istedi. Ağlaya ağlaya Ahmet Akın'ı çektik ve bir başkası konuldu. Bir başkası istedi ve onu koyduk. Hem seçimi kaybetti hem AK Parti'ye geçti.

Çok değer verdiğim, 'Ablam' dediğim sevgili Meral Akşener, siyaset ilişkisinin dışında yıllarca hep beraber çalıştık, bir gün şöyle bir söylemişti; Ahmet Akın saygılı bir şekilde duruyordu, bizi göstererek, 'Bunların hiçbirine bir borcum yok ama sana bir borcum var Ahmet, ben o borcu bir gün öderim' dedi. Ahmet kazandığı büyükşehiri ağlaya ağlaya bıraktı.

'Benim geçmişte Balıkesir'e ve genç arkadaşıma bir borcum vardı. Ben gereğini yapıyorum der mi', benim tanıdığım Meral Hanım der. Ben böyle bir şeyi Ahmet ve Balıkesir için bekliyorum. Balıkesir ve Ahmet'le helalleşme zamanı, bence sayın Genel Başkan bunu yapar." ifadelerini kullandı.

Çömez'den Özel'e rest

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık canlı yayında İYİ Parti'nin Balıkesir adayı Turhan Çömez'i konuk aldı. Çömez bu konuyla ilgili 'Hiç kimseye borcumuz yok!' dedi.

HADİ ÖZIŞIK'IN PROGRAMININ TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN