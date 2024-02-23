BIST 9.375
DOLAR 31,08
EURO 33,69
ALTIN 2.018,76
HABER /  GÜNCEL

Kartal'da otomobil inşaat alanına girdi: 3 yaralı

Kartal'da otomobil inşaat alanına girdi: 3 yaralı

Kartal'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil inşaat alanına girdi. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Abone ol

Olay, geçtiğimiz gün saat 20.30 sıralarında Kartal Topselvi Kubilay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halindeki 34 JN 7761 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil yol kenarındaki inşaat alanına girdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu 3 kişi aracın içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Tokat'ta tır ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
Tokat'ta tır ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 15 gözaltı kararı!
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 15 gözaltı kararı!
Turhan Çömez Özgür Özel'e rest çekti! Özel, Meral Akşener'den jest bekliyordu
Turhan Çömez Özgür Özel'e rest çekti! Özel, Meral Akşener'den jest bekliyordu
Kayseri güne sisle uyandı: Görüş mesafesi 10 metreye düştü
Kayseri güne sisle uyandı: Görüş mesafesi 10 metreye düştü
Dolar 31 lirayı aştı, Euro'da da yükseliş sürüyor! İşte serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Dolar 31 lirayı aştı, Euro'da da yükseliş sürüyor! İşte serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Köy okulundaki öğrenciler için ahşaptan oyuncak üretiyorla
Köy okulundaki öğrenciler için ahşaptan oyuncak üretiyorla
Survivor All Star'da elenen isim belli oldu! Bu sözlerle veda etti
Survivor All Star'da elenen isim belli oldu! Bu sözlerle veda etti
Ahmet Türkoğlu, TPAO Genel Müdürlüğü görevine atandı
Ahmet Türkoğlu, TPAO Genel Müdürlüğü görevine atandı
Karamollaoğlu'ndan çarpıcı iddia: Erdoğan 2006'da Erbakan'ın evini kuşattırdı
Karamollaoğlu'ndan çarpıcı iddia: Erdoğan 2006'da Erbakan'ın evini kuşattırdı
Çakar lamba takan 3 sürücüye 19 bin TL ceza kesildi
Çakar lamba takan 3 sürücüye 19 bin TL ceza kesildi
Sağlık Bakanlığı'nın 8 bin sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de
Sağlık Bakanlığı'nın 8 bin sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de