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Dolar 31 lirayı aştı, Euro'da da yükseliş sürüyor! İşte serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dolar 31 lirayı aştı, Euro'da da yükseliş sürüyor! İşte serbest piyasada döviz açılış fiyatları

23 Şubat 2024 dolar-euro ne kadardan işlem görüyor?  İstanbul serbest piyasada dolar 31,0770 liradan, avro 33,6350 liradan güne başladı.

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 İstanbul serbest piyasada dolar 31,0770 liradan, avro 33,6350 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 31,0750 liradan alınan dolar, 31,0770 liradan satılıyor. 33,6330 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 33,6350 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 30,9930 lira, avronun satış fiyatı ise 33,6230 lira olmuştu

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