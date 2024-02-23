Karma Ekonomik Komisyon eşbaşkanlıkları listesi yeniden düzenlendi

Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantılarına başkanlık edecek isimlerde değişikliğe gidildi.

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KEK eşbaşkanlıklarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelge ile KEK toplantılarına başkanlık edecek bakanlara ilişkin liste yeniden düzenlendi.

Buna göre, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Arnavutluk, Bosna Hersek, Gabon, Karadağ, Kuzey Makedonya, Laos ve Slovenya; Ticaret Bakanı Ömer Bolat da Guatemala, İran, Mısır, Paraguay, Rusya, Suudi Arabistan ve Ürdün KEK eşbaşkanları olarak belirlendi.