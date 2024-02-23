BIST 9.375
DOLAR 31,08
EURO 33,69
ALTIN 2.018,76
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Galata Kulesi ziyarete kapandı! Bir ay kapalı kalacak

Galata Kulesi ziyarete kapandı! Bir ay kapalı kalacak

Galata Kulesi, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı çalışmaları sebebiyle bugünden itibaren bir ay süreyle ziyarete kapalı olacak.

Abone ol

Kulenin çatı onarımı çalışmaları sebebiyle 8'inci katı geçen yıl kasımda ziyaret kapatılmıştı. Süreç içinde kulenin aleminin konservasyonu tamamlandı ve yerine yerleştirildi.

Yapının beden duvarlarında ve zemininde ise jeoradar çalışmaları gerçekleştirildi.

Tespit edilen detaylar doğrultusunda kulenin dış cephe onarımı da yapılacak. Restorasyon çalışmaları sırasında kulenin beden duvarlarında bulunan 400'e yakın göçmen kuş yuvasına zarar verilmeyecek.

Tüm uygulamalar, kuş yuvaları ve ebabil kuşlarının göç mevsimi gözetilerek gerçekleştirilecek.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2013'te dahil edilen ve İstanbul silüetinin önemli yapılarından biri olan kuledeki çalışmaların nisanda tamamlanması planlanıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
SPK, iki şirketin halka arzını onayladı
SPK, iki şirketin halka arzını onayladı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Ağrı’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi, eğitime ara verildi
Ağrı’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi, eğitime ara verildi
Küresel piyasalarda Nvidia rüzgarı ile zirveler yenilendi!
Küresel piyasalarda Nvidia rüzgarı ile zirveler yenilendi!
Kartal'da otomobil inşaat alanına girdi: 3 yaralı
Kartal'da otomobil inşaat alanına girdi: 3 yaralı
Tokat'ta tır ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
Tokat'ta tır ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 15 gözaltı kararı!
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 15 gözaltı kararı!
Turhan Çömez Özgür Özel'e rest çekti! Özel, Meral Akşener'den jest bekliyordu
Turhan Çömez Özgür Özel'e rest çekti! Özel, Meral Akşener'den jest bekliyordu
Kayseri güne sisle uyandı: Görüş mesafesi 10 metreye düştü
Kayseri güne sisle uyandı: Görüş mesafesi 10 metreye düştü
Dolar 31 lirayı aştı, Euro'da da yükseliş sürüyor! İşte serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Dolar 31 lirayı aştı, Euro'da da yükseliş sürüyor! İşte serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Köy okulundaki öğrenciler için ahşaptan oyuncak üretiyorla
Köy okulundaki öğrenciler için ahşaptan oyuncak üretiyorla
Survivor All Star'da elenen isim belli oldu! Bu sözlerle veda etti
Survivor All Star'da elenen isim belli oldu! Bu sözlerle veda etti