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Kapasite kullanım oranı şubatta yüzde 76,4'e yükseldi

Kapasite kullanım oranı şubatta yüzde 76,4'e yükseldi

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), şubatta geçen aya göre 0,2 puan artarak yüzde 76,4'e yükseldi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1725 iş yeri tarafından şubat ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, şubatta geçen aya kıyasla 0,2 puan artarak yüzde 76,4 seviyesine çıktı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) geçen aya göre 0,6 puan artarak yüzde 77'ye yükseldi.

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