BIST 9.375
DOLAR 31,08
EURO 33,69
ALTIN 2.018,76
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

3 ilde kar nedeniyle 159 yerleşim yerinin yolu kapandı!

3 ilde kar nedeniyle 159 yerleşim yerinin yolu kapandı!

Van, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları sonucu 159 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Abone ol

Van'da yüksek kesimlerde etkili olan kar bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent gelinde 87 mahalle ve mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışma yürütüyor.

Muş

Muş'ta sabah saatlerinde başlayan kar etkisini sürdürüyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şehymus Yentür kar nedeniyle 39 köy yolunun kapandığını söyledi.

Yüksek kesimlerde kar yağışının devam ettiğini belirten Yentür, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kapanan yolların kısa sürede açılacağını kaydetti.

Malazgirt ilçesinde de kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kapanan yolların açılması için Karayolları 116. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Bitlis

Bitlis'te de etkili olan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü, vatandaşlar araç ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 33 köy yolunun kapandığı bildirdi.

Kurtkan yolların açılması için çalışmaların başladığını kaydetti.

Yoğun sisin etkili olduğu Hakkari'de de bazı noktalarda ulaşım güçlükle sağlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sofralık zeytin ihracatı döviz bazında yüzde 52 arttı
Sofralık zeytin ihracatı döviz bazında yüzde 52 arttı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Yerel seçimin en çok tartışılan ismi! Lütfü Savaş: CHP göstermese bağımsız aday olurdum
Yerel seçimin en çok tartışılan ismi! Lütfü Savaş: CHP göstermese bağımsız aday olurdum
Ramazan kolileri fiyatıyla cep yakacak!
Ramazan kolileri fiyatıyla cep yakacak!
46 milyonluk dolandırıcılık olayının şüphelileri adliyeye sevk edildi
46 milyonluk dolandırıcılık olayının şüphelileri adliyeye sevk edildi
Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu
Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu
Kuşadası’nda 5 düzensiz göçmen ve 4 organizatör kaçamadan yakalandı
Kuşadası’nda 5 düzensiz göçmen ve 4 organizatör kaçamadan yakalandı
Hakkari'de karla karışık yağmur ve sis etkili oluyor
Hakkari'de karla karışık yağmur ve sis etkili oluyor
Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i konuk edecek
Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i konuk edecek
Bilecik'te inşaattaki iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti
Bilecik'te inşaattaki iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti
Barış Yarkadaş'tan CHP bombası! Hastaneye noter gönderdiler adaylıktan çekil dediler
Barış Yarkadaş'tan CHP bombası! Hastaneye noter gönderdiler adaylıktan çekil dediler
Karma Ekonomik Komisyon eşbaşkanlıkları listesi yeniden düzenlendi
Karma Ekonomik Komisyon eşbaşkanlıkları listesi yeniden düzenlendi