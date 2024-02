Ramazan kolileri fiyatıyla cep yakacak!

Ramazan öncesi fırsatçılar harekete geçti. Maaş artışları arkasından şubat ayı başında pazarda markette fiyatlar önce yükseltildi, sonra da indirildi. Ramazan kolilerinin olmazsa olmazı ürün başına yüzde 30’lara varan zam yapıldı. Erzak paketlerinde hem gramajlar düştü, fiyat ise cep yakıyor

Ramazan yaklaşırken çarşıda pazarda işler değişti. Maaş artışlarıyla birlikte özellikle gıdada fahiş artışlar şubat başında görülmüştü. Fırsatçılar şimdi de indirim oyunuyla zam yapmaya başladı.

Fırsatçılar yine sahneye çıktı, Ramazan öncesi gıda fiyatları büyük darbe aldı. Makarna, salça, kuru fasülye, et ve süt ürünleri yüzde 20 zamlanırken, iftariyeliklerden hurma 300 lirayı aştı. Geçen yıl 10 TL olan pide de bile fiyat artışı yüzde 100’ü bularak 20 TL’ye dayandı.

Ticaret Bakanlığı enflasyon artışları nedeniyle geçen yıldan bu yana denetimleri hız verse de da özellikle asgari ücretteki artış maliyet artışı bahanesi oldu. Ramazan öncesi ilk belirgin zam et, süt, süt ürünleri ve bazı tahıl ürünlerinde yaşandı. Ortalama yüzde 20 zamlandı. Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan hurma da ateş pahası. Ramazan pidesinde fiyatlar açıklanmadı ancak bazı illerden fiyat talepleri yüzde 10 artışlı olarak odalara bildirildi. Geçen yıl İstanbul'da 10 TL olan 300 gramlık pidenin fiyatı bu yıl ikiye katlandı.

Fırsatçılar Ramazan öncesinde çarşıya, pazara, markete el attı. Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre, indirim oyunuyla zam yapmaya devam eden fırsatçılar sözde indirimle Ramazan kolilerinin vazgeçilmezi salça, makarna, kuru fasulye gibi ürünlere yüzde 20 ila 30 zam yaptı. Örneğin şubat ayı başında 30 TL olan 500 gramlık makarna önce 50 TL'ye çıkarılıp sonra indirim oyunuyla 36 TL'den satışa konuldu. Yine Ramazan kolilerinin vazgeçilmezi olan salçada da benzer oyun dikkat çekti. 38 TL'den satılan 830 gramlık salça, şubat başında 48 TL'ye çıkartılıp sonrasında 40 TL'ye indi. Sofraların vazgeçilmezi olan kuru fasulyede de benzer bir hareket dikkati çekiyor. Şubat başında 120 lira olan iki kilogramlık kuru fasulye geçen hafta 180-190 TL'ye kadar yükseltilirken sonrasında indirim oyunuyla 145 TL'ye çekildi.

Ramazan öncesi et ve et ürünlerinin fiyatı da yüzde 20 arttı. Bir ay önce dana karkas kilogram fiyatı 280 TL iken bu fiyat 315 TL'ye yükseldi. 300 TL olan kuzu karkas fiyatı ise 350 TL'ye çıktı. Hal böyle olunca kıymanın kilogram fiyatı 400 TL'yi aştı. ETBİR Başkanı Ahmet Yücesan, sucuk, salam, sosis, köfte gibi işlenmiş et ürünlerine Ramazan'da talebin arttığını belirterek, "Sanayici piyasadan alımını artırdı. Karkas ete gelen zammın yüzde 10'u buradaki artan talepten kaynaklandı. Buna enflasyon ve arzdaki yetersizlik de eklenince fiyat yüzde 20 arttı" dedi.