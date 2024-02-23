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Kırmızı ışıkta bekleyen genç silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı

Kırmızı ışıkta bekleyen genç silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı

Adana’da kent merkezinde gündüz vakti otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen bir genç, kasklı motosikletli kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı.

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Olay, 17 Şubat günü Seyhan ilçesine bağlı Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Baran G. (19) kullandığı otomobili ile seyir halindeyken kimliği belirlenemeyen şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı.

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Şüpheliler, Baran G. kırmızı ışıkta beklediği sırada motosiklet ile yanına geldi. Kasklı olan şahıslar aracın açık olan penceresinden içeri, şehrin en işlek caddesinde insanlara aldırış etmeden tabanca ile defalarca ateş açıp kaçtı. Olayda ağır yaralanan Baran G. araçta bulunan diğer yakınları tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı gencin tedavisi devam ederken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını ve KGYS'yi incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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